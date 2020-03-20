Синий снег, серый лед: в Башкирии у завода выпали осадки странного цвета

В селе Иглино неподалеку от столицы Башкирии выпавший снег окрасился странным веществом. Со стороны казалось, будто природные осадки стали синего цвета. К слову, это произошло рядом с местным заводом «Энергетик» и сильно обеспокоило местных жителей. Экологи и члены партии «Зеленые» срочно выехали на место, чтобы разобраться в странном природном явлении.

Фото: Артур Салимов., Mkset.ru

Фото: Артур Салимов., Mkset.ru

Фото: Артур Салимов., Mkset.ru

Фото: Артур Салимов., Mkset.ru

— На предприятии создают электротехнические и электромонтажные изделия. Сейчас на месте также находятся представители минэкологии, член СПЧ при главе Башкирии. Мы осматриваем территорию и знаете, несмотря на осадки, синяя проталина явно просматривается. Я предполагаю, что это может быть краска, которую использует завод, — рассказал Медиакорсети активист, член регионального отделения партии «Зеленые» Николай Бажин.

Специалист-эксперт приуфимского территориального управления минэкологии РБ Айгуль Еникеева, которая сейчас также находится на месте событий, отметила, что никаких предположений пока сделать не может.

— Снег окрасился не на территории завода, а прилегающей местности. Ждем руководство предприятия, чтобы выяснить, что это такое, — рассказала она.

Из этой железной конструкции вылетает краска Фото: Артур Салимов, Mkset.ru

На диалог с оперативной рабочей группой пошел заместитель директора по производству завода «Энергетик» Сергей Макаров. Он подтвердил, что синее вещество — это порошковая краска, которым на предприятии окрашиваются изделия. По словам представителя завода, она абсолютно безвредна для людей. В ее состав входят полиэфирные и эпоксидные смолы, и они менее вредны, чем выхлопные газы от машин. Обеспокоенным гражданам он также порекомендовал почитать в интернете про эту краску, чтобы убедиться в правдивости его слов.

Замдиректора по производству завода «Энергетик» Сергей Макаров. Фото: Артур Салимов, Mkset.ru

— Это неизбежный процесс. Хоть приняты различные меры, установлены воздуховоды, все равно часть краски вылетает. Но за негативное воздействие на окружающую среду мы платим в Росприроднадзор. Если бы не вылетало — не платили бы, — отметил Сергей Макаров.

Несмотря на заверения в том, что «синий снег абсолютно безопасен и не представляет никакой угрозы», местные жители так не считают и намерены обратиться в прокуратуру республики с требованием проверить деятельность предприятия на предмет эффективности всех очистных сооружений.

«А что будет, если он растает и попадет в почву, а затем в питьевую воду?» — сокрушаются местные жители.

В ближайшее в министерстве экологи республики вынесут предписание руководителю завода с требованием не допустить впредь подобных выбросов. Будет проведена проверка.