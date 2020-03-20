С доставкой на дом. Как отправить деньги с помощью Почты России
С помощью Почты России можно оформить денежный перевод по всей стране с доставкой на дом. Почтальон доставит деньги адресату уже на следующий день после оплаты услуги. При желании человек сможет получить перевод в отделении.
Широкая логистическая сеть Почты России и 42 тысячи офисов по всей стране позволяют оказывать клиентам важные услуги, где бы они ни находились. При этом многими этими сервисами можно воспользоваться, находясь дома. Например, оформить денежный перевод для друзей и близких, пишет aif.ru.
С помощью Почты России доставить деньги можно в любое почтовое отделение по всей стране. И не просто в отделение — почтальон может доставить перевод прямо домой адресату. Для этого на сайте почты нужно перейти в раздел денежных переводов и выбрать услугу перевода с карты с получением наличных. После указания в форме данных о получателе и отправителе система автоматически рассчитает комиссию за перевод и предложит оплатить его онлайн банковской картой. Кроме того, можно оставить для получателя небольшое сообщение — оно будет напечатано на чеке.
Почтальон доставит деньги уже на следующий день после оплаты перевода. Если же получателя не окажется дома — курьер оставит извещение, с которым наличные можно будет получить в отделении. Кстати, именно так перевод осуществляется по умолчанию. Стоимость этой услуги составит 2,45% от суммы перевода и 4,5% — при оформлении доставки денег на дом. Средства ни в коем случае не попадут к посторонним — получить их может либо лично адресат, либо его законные представители, имеющие на руках доверенность, заверенную нотариусом.