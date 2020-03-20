Последствия коронавируса: в России появится множество вакансий на стройках и в ЖКХ

По словам главы профсоюза трудящихся мигрантов Рената Каримова, в первую очередь будет недоставать дворников, сантехников, сварщиков и уборщиков. Он подчеркивает, что для официального трудоустройства в России выходцам из Абхазии, Азербайджана, Молдавии, Таджикистана, Узбекистана и Украины необходим патент, который выдается максимум на год. Для переоформления иностранцу нужно хотя бы на время выехать из России на родину, но теперь многие уже не смогут вернуться назад, поэтому число гастарбайтеров будет сокращаться.