Последствия коронавируса: в России появится множество вакансий на стройках и в ЖКХ
Причина во временном закрытии российских границ из-за пандемии коронавируса — именно поэтому в Россию приостановится приток мигрантов.
Эксперты считают, что это высвободит множество рабочих мест в популярных у гастарбайтеров сферах — строительстве и ЖКХ.
По словам главы профсоюза трудящихся мигрантов Рената Каримова, в первую очередь будет недоставать дворников, сантехников, сварщиков и уборщиков. Он подчеркивает, что для официального трудоустройства в России выходцам из Абхазии, Азербайджана, Молдавии, Таджикистана, Узбекистана и Украины необходим патент, который выдается максимум на год. Для переоформления иностранцу нужно хотя бы на время выехать из России на родину, но теперь многие уже не смогут вернуться назад, поэтому число гастарбайтеров будет сокращаться.
Напомним, Россия временно закрыла свои границы до 1 мая для граждан всех других стран, включая бывшие республики СССР. Подробнее — в материале «Новых известий».
По последним данным, в мире заразились около 218 тыс. человек, более 8,5 тыс. скончались. В России инфицированы 199 человек, зарегистрирована одна смерть 79-летней пациентки с положительным тестом на COVID-19, но причиной ее смерти медики назвали оторвавшийся тромб на фоне множества хронических заболеваний.