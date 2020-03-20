Лица Победы. Мамун Гатиятуллин: Всегда своевременно открывал огонь и накрывал цели

Волонтеры встречаются с фронтовиками, которые проживают сейчас в Башкирии и других регионах, и готовят информацию для будущей книги «Лица Победы», находят их наградные листы в электронных базах Центрального архива Министерства обороны РФ, уточняют, за какие подвиги они были представлены к боевым наградам. В рамках нашего проекта мы публикуем собранную ими информацию.

Гатиятуллин Мамун Лутфуллинович, 1924 года рождения

Из наградного листа:

«Награжден медалью «За отвагу» за то, что он в составе орудийного расчета в боях за селение Ястребово уничтожил до 50 гитлеровцев и две пулеметные точки с прислугами. При прорыве обороны немцев в районе города Мускау 15 марта 1945 года товарищ. Гатиятуллин, работая командиром отделения 120 мм минометов, показал себя храбрым и стойким командиром. Умело руководя расчетом, он всегда своевременно открывал огонь и быстро накрывал цели противника.

В бою 15 марта 1945 года расчет уничтожил до 30 гитлеровцев и пушку противника. Этим была дана возможность продвинуться вперед нашей пехоте. Товарищ. Гатиятуллин является также комсоргом батареи, систематически проводя работу среди личного состава, он воспитывает у бойцов смелость, отвагу и способность на подвиги.

За проявленное мужество и отвагу награжден орденом «Красная Звезда».

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