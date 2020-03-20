Кинофестиваль в Каннах переносится из-за коронавируса

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Одно из ведущих мероприятий в киномире – международный фестиваль в Каннах, переносится на лето.
В официальном Twitter-аккаунте фестиваля появилось сообщение о том, что организаторы переносят сроки проведения кинофестиваля. Ранее планировалось, что он пройдет 12-23 мая, теперь организаторы говорят о конце июня – начале июля, пишет rns.online.
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