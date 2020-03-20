Кинофестиваль в Каннах переносится из-за коронавируса

В официальном Twitter-аккаунте фестиваля появилось сообщение о том, что организаторы переносят сроки проведения кинофестиваля. Ранее планировалось, что он пройдет 12-23 мая, теперь организаторы говорят о конце июня – начале июля, пишет rns.online.