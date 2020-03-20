Госкомитет Башкирии нашел способ вернуть застрявших в Индии туристов

В госкомитете по внешнеэкономическим связям республики сообщили о найденном для застрявших туристов решении.

«Необходимо срочнонаписать заявку на вылет для борта МЧС. Небо над Индией закрыто. Вылететь возможно только на борту МЧС. +91-11-2611-05-60, indconru@gmail.comИнформация по другим странам будет добавляться», – передается в информации ведомства.

Медиакорсеть со ссылкой на госкомтуризм Башкирии передавала, что в настоящий момент из Индии не могут вернуться в Россию 38-летний мужчина и 24-летняя девушка. Напомним, что Индия прекратила действие туристических виз до 15 апреля из-за угрозы заражения коронавирусом.