Глава Башкирии сегодня празднует свой день рождения

Сегодня глава республики празднует свой 56-й день рождения. Радий Хабиров родился 20 марта 1964 года в деревне Сайраново Ишимбайского района.

Несмотря на то,что руководитель региона о своем празднике скромно умолчал, его активно поздравляют жители республики и соратники. Например, Динар Гильмутдинов, который старается поздравлять всех своих коллег, пожелал Хабирову здоровья.

«В этот замечательный день от себя лично и от лица всех сотрудников государственной инспекции безопасности дорожного движения Республики Башкортостан сердечно желаю Вам крепкого здоровья на долгие годы, мудрости, стойкости и успехов во всех начинаниях!», – написал он.