Глава Башкирии сегодня празднует свой день рождения
Радию Хабирову исполняется 56 лет.
Сегодня глава республики празднует свой 56-й день рождения. Радий Хабиров родился 20 марта 1964 года в деревне Сайраново Ишимбайского района.
Несмотря на то,что руководитель региона о своем празднике скромно умолчал, его активно поздравляют жители республики и соратники. Например, Динар Гильмутдинов, который старается поздравлять всех своих коллег, пожелал Хабирову здоровья.
«В этот замечательный день от себя лично и от лица всех сотрудников государственной инспекции безопасности дорожного движения Республики Башкортостан сердечно желаю Вам крепкого здоровья на долгие годы, мудрости, стойкости и успехов во всех начинаниях!», – написал он.
Председатель Совета директоров агентства «Башинформ» Ростислав Мурзагулов подсказал, что главе лучше всего дарить на день рождения «квиток на любую сумму на хоспис».