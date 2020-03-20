Дума поддержала инициативу «Просвещения» об онлайн доступе к учебникам

Хинштейн выступил на заседании комитета и заявил, что депутаты похвалили инициативу издательства «Просвещение» и поддержавшей его корпорации «Российский учебник». Комитет выразил готовность скоординировать работу. Об этом пишет lenta.ru.

По словам парламентария, цель не только в обеспечении сигналом и трафиком, но и качественным контентом. Хинштейн напомнил, что замминистра просвещения Виктор Басюк остался недоволен тем, что в регионах детей не всегда обучают по образовательным программам, которые соответствуют федеральному государственному образовательному стандарту. Два издательских холдинга - «Просвещение» и «Российский учебник» - предлагают создать качественный образовательный материал, отвечающий всем государственным экспертизам и ФГОС, отметил Хинштейн.

Не только члены комитета поддержали эту идею, но и присутствовавшие на заседании руководители ведомств, замминистра просвещения Виктор Басюк, а также первый замминистра цифрового развития Олег Пак. Они попросили, чтобы комитет помог в координации работы с субъектами РФ.

Хинштейн заявил, что необходимо как можно быстрее сделать много работы. Комитет собирается обратиться к правительству и 85 руководителям регионов, чтобы эта работа была завершена в кратчайшие сроки. Необходимо предоставить бесплатный доступ к электронному образовательному контенту, когда школьники проходят дистанционное обучение, отметил депутат.