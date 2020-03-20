Делегация Узбекистана не может улететь домой из Башкирии из-за угрозы коронавируса

Сегодня, 20 марта, на вечернем брифинге, посвященном вопросам профилактики распространения коронавирусной инфекции, в минздраве Башкирии была озвучена информация, касающаяся порядка вылета из Башкирии и прилета.

Как сообщила глава госкомитета по внешнеэкономическим связям РБ Маргарита Болычева, международный терминал уфимского аэропорта сейчас работает только на прием рейсов, на которых в республику возвращаются наши земляки, оказавшиеся в других регионах или странах.

Вылеты из Уфы в другие страны с завтрашнего дня осуществляться не будут. По этой причине, в частности, не может улететь из Башкирии делегация Узбекистана.

По официальным данным, за границей сейчас остаются около 3200 жителей Башкирии. Им предлагается уточнить возможности вылета в Башкирию, актуальная информация о таких рейсах опубликована в интернете. Если не получается вернуться в Башкирию на этих рейсах, следует обратиться в российское консульство. Зарубежные страны одна за другой начинают закрывать свое воздушное пространство.

Напомним, четыре туриста, задержавшиеся в Индии, смогу вернуться домой в ближайшее время. Но с 22 марта Индия запрещает авиаперелеты.