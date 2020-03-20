Число госпитализированных с подозрением на коронавирус в Башкирии уменьшилось
Вчера, 20:20ОбществоТатьяна МайороваФото: Mkset.ru
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С утра стало меньше на одного такого пациента.
Сюжеты: Эпидемия коронавируса
Сегодня, 20 марта, на вечернем брифинге по поводу профилактики распространения коронавирусной инфекции, сообщили, что сейчас в Башкирии ни одного случая заражения коронавирусом по-прежнему не выявлено.
Если утром, судя по данным такого же брифинга, госпитализированных пациентов с подозрением на заражение коронавирусом в Башкирии насчитывалось 51, то сейчас была озвучена цифра - 50. из них семеро - дети. Это значит, что у одного пациента коронавирус не подтвердился.
По России за сутки прибавилось 54 человека, заболевших коронавирусом, всего в России зафиксировано 253 таких случая.
На горячую линию по данной теме в минздрав Башкирии сегодня поступили 502 звонка, всего же с начала работы тревожного телефона было отмечено свыше 3000 звонков.
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