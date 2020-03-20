Агентство «БизнесДром»: Страховой Дом ВСК получил рейтинг работодателя A.hr

Страховой Дом ВСК был основан в 1992 году. Сегодня это стабильная компания с расширенной сетью филиалов, которая не выходит из топ-10 лучших страховщиков страны. Среднесписочная численность компании превышает 6400 человек. Впрочем, не только это интересовало экспертов из «Бизнесдрома». Они анализировали соцпакет, доход работников, возможности карьерного роста и еще ряд факторов.

Согласно информации Росстата, доходы сотрудников компании соответствуют средней для данной отрасли зарплате в России. Что касается премии, то она в среднем по прошлому году равняется четверти от среднемесячной ЗП, сообщает newsnn.ru.

Отмечается, что сотрудникам Страхового Дома ВСК доступно добровольное медстрахование. В 2020 году руководство собирается компенсировать ДМС членам семей работников. Также на мнение аналитиков повлияли партнерские программы со скидками для сотрудников и оплата больничных сверх нормы. Кроме этого, соцполитика предприятия позволяет делать допвыплаты в особых случаях.

Наконец, следует отметить программу повышения квалификации, работающую в компании. И уровень текучести кадров, находящийся на умеренном уровне.