Агентство «БизнесДром»: Страховой Дом ВСК получил рейтинг работодателя A.hr
Аналитики из «Бизнесдрома» присвоили Страховому Дому ВСК рейтинг A.hr. Это означает, что компания является одним из лучших работодателей России.
Страховой Дом ВСК был основан в 1992 году. Сегодня это стабильная компания с расширенной сетью филиалов, которая не выходит из топ-10 лучших страховщиков страны. Среднесписочная численность компании превышает 6400 человек. Впрочем, не только это интересовало экспертов из «Бизнесдрома». Они анализировали соцпакет, доход работников, возможности карьерного роста и еще ряд факторов.
Согласно информации Росстата, доходы сотрудников компании соответствуют средней для данной отрасли зарплате в России. Что касается премии, то она в среднем по прошлому году равняется четверти от среднемесячной ЗП, сообщает newsnn.ru.
Отмечается, что сотрудникам Страхового Дома ВСК доступно добровольное медстрахование. В 2020 году руководство собирается компенсировать ДМС членам семей работников. Также на мнение аналитиков повлияли партнерские программы со скидками для сотрудников и оплата больничных сверх нормы. Кроме этого, соцполитика предприятия позволяет делать допвыплаты в особых случаях.
Наконец, следует отметить программу повышения квалификации, работающую в компании. И уровень текучести кадров, находящийся на умеренном уровне.
«Забота о сотрудниках, создание развивающей среды для их профессионального роста и развития, внедрение инициатив, содействующих улучшению качества жизни, – приоритет нашей компании. Это позволяет нам поддерживать стандарты по работе с персоналом и корпоративную культуру компании на высоком уровне», – заявила руководитель блока общих и административных вопросов Страхового Дома ВСК Татьяна Осекина.