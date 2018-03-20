Замминистра связи объяснил, как «цифровизировать» Россию

Замглавы минкомсвязи и глава координационного комитета консорциумов «Умный город» и «Цифровое здравоохранение» Сергей Калугин рассказал CNews, как бизнесу взаимодействовать с государством, тестируя и внедряя передовые технологии, и какая роль в этом сотрудничестве отводится отраслевым консорциумам.

По мнению Сергея Калугина, этот метод поможет решить несколько важных проблем нынешней России. Это стареющее население и негибкая централизованная экономика с очень невысоким уровнем разумного цифрового регулирования.

Замглавы минкомсвязи также подчеркивает, что в России нет “супергигантов”, как Siemens, Mitsubishi или Huawei, которые составляют основу цифровой экономики в других странах.

Однако прогресса можно добиться, если правильно использовать и соединить уже существующие наработки отечественных компаний. При этом на государство возлагается продвижение новых технологических решений – через госзаказ. Отраслевыми нишами для работы первых консорциумов могут стать «Умные города» и «Цифровая медицина».

Формат консорциумов предполагает объединение очень сильных компаний или госкорпораций (типа «Росатома» и «Ростелекома»), средних компаний, которые успешно делают стандартные вещи, и новых технологических стартапов, у которых есть компетенции и ноу-хау. Задача на начальном этапе – выработка отраслевых стандартов, координация разработки новых цифровых продуктов, и тестирование предлагаемых технологий и архитектур в нескольких «пилотных» регионах России.

По словам собеседника, “государственные гиганты” в составе этих консорциумов только повысят доверие заказчиков - субъектов госуправления и территориальных органов.

Предполагается, что консорциумы упростят доступ к заказчикам для технологических и инженерных компаний, они смогут предложить общие решения, договорившись между собой.

- Для венчурных капиталистов это шанс получить заказ на свои инновационные разработки. Увидеть свои продукты в действии, развивать их в постоянном контакте с заказчиком. Способ сбалансировать свое развитие, уменьшить количество стрессов, сосредоточится на совершенствовании продукта. Легче получить финансирование от инвесторов, которым комфортнее вкладывать в компанию с прогнозируемым, долгосрочным и растущим спросом на ее продукт. Наконец реальное, живое дело займет больше светлых умов, потенциально снизит утечку как мозгов, так и капитала, - рассказывает Сергей Калугин.

По его словам, в крупных российских городах существует более 100-150 различных, отчасти “интеллектуальных” информационных систем. При правильном их объединении можно добиться многого для улучшения комфортной жизни людей.

Основу национального консорциума “Умный город” будет составлять аппаратно-программная платформа, с помощью которой появится возможность управлять всеми сферами городского жизнеобеспечения, ее можно масштабировать по всей стране.