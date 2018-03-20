В Башкирии продолжатся снегопады

Снегопады в республике продолжатся до конца недели, сообщают синоптики Башгидромета. Сегодня, 20 марта, ожидается сильный снегопад. В остальные дни недели интенсивность осадков будет меняться.

Уже завтра синоптики прогнозируют южный ветер с переходом на северный умеренный. Температура воздуха днем составит -1,-6.

В среду вновь пойдет снег. Ветер ожидается восточный умеренный. Температура воздуха ночью -17,-22, по югу республики -10,-15, днем 0,-5, по югу до +5.