В Башкирии продолжатся снегопады

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К концу недели синоптики обещают снег с дождем.
Снегопады в республике продолжатся до конца недели, сообщают синоптики Башгидромета. Сегодня, 20 марта, ожидается сильный снегопад. В остальные дни недели интенсивность осадков будет меняться.
Уже завтра синоптики прогнозируют южный ветер с переходом на северный умеренный. Температура воздуха днем составит -1,-6.
В среду вновь пойдет снег. Ветер ожидается восточный умеренный. Температура воздуха ночью -17,-22, по югу республики -10,-15, днем 0,-5, по югу до +5.
22 марта синоптики обещают мокрый снег с дождем, в отдельных районах прогнозируют гололед, снежный накат.
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