В Башкирии изменили правила охоты и рыбалки

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Были четко прописаны порядок и сроки рассмотрения заявок, принятия по ним решений, направления соответствующих уведомлений заявителям, выдачи разрешений.
В правила добывания объектов животного мира, не отнесенных к охотничьим ресурсам и водным биологическим ресурсам внесены изменения по требованию прокуратуры, сообщили в пресс-службе ведомства республики.
Документ не регулировал проверку внесения заявителем платы за предоставление госуслуги, порядок и сроки рассмотрения заявок не были четко прописаны. Пришлось это поправить.
В документ внесли изменения после рассмотрения протеста прокуратуры.
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