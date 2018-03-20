Новости
Аналитика
Карточки
Подробно
Мнения
Персоны
Тесты
Фотофакт
Интервью
Медиаланч
Видео
Спецпроекты
Почти 1 млн жителей Башкирии выбирали помимо президента еще и зоны отдыха
Сюжеты:
Из зала судаБолеем за нашихВыборы-2018
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
%d0%be%d0%ba%d1%82

Почти 1 млн жителей Башкирии выбирали помимо президента еще и зоны отдыха

Сегодня, 16:26ОбществоТатьяна Майорова
Читайте
также
В Башкирии перебой с лекарствами привел к смерти уфимки с редкой болезнью
Центризбирком России высказался о нарушениях в Башкирии
В Башкирии учительницу заставили уволиться за отказ ставить хорошую оценку