На «Уфимский фанерно-плитный комбинат» возбудили уголовное дело

По версии следствия, руководство комбината допустило невыплату заработной платы 54 работникам с января по март 2018 года на сумму почти 1,8 миллионов рублей. Стало известно о массовых увольнениях сотрудников. В настоящее время проводятся следственно-оперативные действия, сотрудники правоохранительных органов выявляют всех причастных лиц, ставших виновными в крупной невыплате зарплаты сотрудникам. Расследование уголовного дела продолжается.

В Следкоме между тем напомнили, что в ведомстве тщательно проверяют все данные о невыплате зарплаты предприятий.