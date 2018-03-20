Башэлектросбыт: меняем отработавшие батарейки и лампочки на сувениры

Уже второй раз Башэлектросбыт поддерживает международную экологическую акцию «Час земли», в ходе которой WWF призывает выключить свет на один час в знак неравнодушия к будущему планеты. В это же время гаснет подсветка самых известных зданий и памятников мира.

- В этом году акция проходит под лозунгом «Голосуй за природу», – сообщила пресс-секретарь Башэлектросбыта Анна Зиннатова. – Именно эти слова натолкнули нас на мысль о расширении тематики акции.

Частенько клиенты наших офисов обслуживания задают вопросы об утилизации батареек и перегоревших энергосберегающих ламп. Выбросить их с прочим мусором не поднимается рука. Ведь в самой обычной батарейке содержатся цинк, марганец, кадмий, никель, ртуть - полный набор тяжелых металлов. Как говорят экологи, одна батарейка может отравить около 20 квадратных метров земли, что соответствует ареалу обитания одного ежа. Отсюда и фраза: «Каждая выброшенная батарейка убивает ежика».

Поэтому мы предлагаем всем желающим прийти до 24 марта в ближайший офис Башэлектросбыта (ООО «ЭСКБ») и обменять отработавшие батарейки и энергосберегающие лампы на замечательные магнитные блокноты.

А в субботу, 24 марта, в 20:30 по местному времени предлагаем всем потребителям электроэнергии в Башкирии принять участие в глобальной акции «Час Земли» Всемирного фонда дикой природы WWF в знак неравнодушия к будущему планеты. В этот день миллионы людей во всем мире выключат свет на 1 час – это станет символом их бережного отношения к природе и заботы об ограниченных ресурсах нашей планеты.