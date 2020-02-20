Все прибывающие в Россию из КНР находятся под контролем

По данным Роспотребнадзора, в настоящее время под контролем, в связи со вспышкой коронавируса, находятся 14 772 человека. Кроме контроля состояния прибывших из Китая введены и другие карантинные меры. В частности, в аэропорту Шереметьево, прилетевшие из КНР обслуживаются в отдельном терминале, пишет RT.