Все прибывающие в Россию из КНР находятся под контролем

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Почти 15 000 человек, прибывших в Россию из КНР остаются под наблюдением.
По данным Роспотребнадзора, в настоящее время под контролем, в связи со вспышкой коронавируса, находятся 14 772 человека. Кроме контроля состояния прибывших из Китая введены и другие карантинные меры. В частности, в аэропорту Шереметьево, прилетевшие из КНР обслуживаются в отдельном терминале, пишет RT.
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