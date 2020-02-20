В Санкт-Петербурге легализуют экскурсии по крышам

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В Северной столице в ближайшее время можно будет на законных основаниях побывать на экскурсиях по крышам. Так, парламентарии Петербурга ввели соответствующие поправки в закон «О туристской деятельности».
Об этом пишет ФедералПресс. Депутаты рассчитывают внести поправки в содержание статьи, описывающей культурно-познавательный туризм. Экскурсии по крышам будут проходить лишь объектах, отвечающих требованиям техники безопасности.
Отмечается, что со слов парламентариев, все спорные вопросы относительно прогулок по крышам будут урегулированы за счет документа.
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