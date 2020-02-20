В Башкирии появилась награда «Судья года»

Сегодня, 20 февраля, в Башкирии прошла церемония присуждения звания «Судья года». Подробности сообщили «Вести-Башкортостан».

Почетное звание получили шесть судей, награждение прошло во время коллегии, на которой подводились итоги работы судебной системы Башкирии за прошлый год. Их лично поздравил глава Башкирии Радий Хабиров.

Еще трое судей были были удостоены звания «Заслуженный юрист республики Башкортостан».

В выступлениях представителей судебного корпуса прозвучало немало интересной информации. Например, о том, что 99 процентов приговоров, вынесенных судьями в Башкирии, остаются в силе по итогам их пересмотра в кассационной и апелляционной инстанциях.

При этом наметилась следующая тенденция: при росте числа рассмотренных уголовных дел стало сокращаться количество гражданских и административных.