Уфимец создал сообщество любителей интима без обязательств
20 февраля, 16:30ОбществоТатьяна МайороваФото: pixabay.com
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Число любителей странного клуба по интересам стремительно растет.
Некий уфимец, представившийся «Человеком в белой шляпе», зарегистрировал сообщества любителей секса без обязательств. Подробности сообщила «Комсомольская правда».
Примечательно, что люди общаются в закрытом чате в WhatsApp и там обсуждают возможности личных встреч. Организатор сообщества уточнил, что в клуб входят только «проверенные люди», которые реально готовы на подобные ник чему не обязывающие интимные отношения. Сейчас в него водят уже более 200 человек.
По данным журналистов, в Уфе данным сообществом уже было организовано несколько массовых встреч для занятий сексом в стиле популярных видеороликов о заграничных секс-вечеринках.
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