Уфимец создал сообщество любителей интима без обязательств

Примечательно, что люди общаются в закрытом чате в WhatsApp и там обсуждают возможности личных встреч. Организатор сообщества уточнил, что в клуб входят только «проверенные люди», которые реально готовы на подобные ник чему не обязывающие интимные отношения. Сейчас в него водят уже более 200 человек.