Скандал на Украине из-за решения разместить прибывших из КНР в Тернопольской области
Заместитель председателя облсовета Тернопольской области (Западная Украина) назвал «геноцидом украинского народа» решение о размещении в регионе эвакуированных из Китая украинцев.
Напомним, 19 февраля началась эвакуация украинцев и граждан нескольких других государств из города Ухань. Одно из предполагаемых мест размещения эвакуированных на карантин – санаторий «Медоборы» в Тернопольской области. В то же время в этом и ряде других регионов Украины начались протесты против размещения прибывающих из КНР. В некоторых областях были зафиксированы стычки протестующих с полицией.
Первый зам главы Тернопольского облсовета Василий Деревляный заявил, что решение Киева разместить привезенных из Китая украинцев в густонаселенных районах подвергает опасности местных жителей. По словам Деревляного, данное учреждение не подготовлено к такой серьезной задаче.
Отмечается, что депутаты облсовета единогласно поддержали запрет на создание в санатории «Медоборы» карантинного пункта, пишет rns.online.