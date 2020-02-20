Скандал на Украине из-за решения разместить прибывших из КНР в Тернопольской области

Напомним, 19 февраля началась эвакуация украинцев и граждан нескольких других государств из города Ухань. Одно из предполагаемых мест размещения эвакуированных на карантин – санаторий «Медоборы» в Тернопольской области. В то же время в этом и ряде других регионов Украины начались протесты против размещения прибывающих из КНР. В некоторых областях были зафиксированы стычки протестующих с полицией.