Роспотребнадзор: новых случаев коронавируса в России нет

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По данным Роспотребнадзора на 20 февраля, в РФ не зарегистрировано новых случаев заражения коронавирусом.
Отмечается, что среди прочих заболеваний в стране по-прежнему остается всего два случая диагностированного COVID-2019, сообщает газета «Известия».
При этом оба заболевших были выписаны из стационара с выздоровлением еще 12 февраля.
Ведомство также приводит следующие данные по заболеваемости россиян: респираторные инфекции - 94 случая, грипп А - 66 случаев, грипп В - 51 случай, парагрипп - 31 случай, сезонная коронавирусная инфекция - 27 случаев, микст-инфекции - 46 случаев.
Вспышка нового типа коронавируса COVID-2019 началась в середине декабря в городе Ухань (Китай). На данный момент от этой инфекции скончались 2118 человек.
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