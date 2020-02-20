Роспотребнадзор: новых случаев коронавируса в России нет

Отмечается, что среди прочих заболеваний в стране по-прежнему остается всего два случая диагностированного COVID-2019, сообщает газета «Известия».

При этом оба заболевших были выписаны из стационара с выздоровлением еще 12 февраля.

Ведомство также приводит следующие данные по заболеваемости россиян: респираторные инфекции - 94 случая, грипп А - 66 случаев, грипп В - 51 случай, парагрипп - 31 случай, сезонная коронавирусная инфекция - 27 случаев, микст-инфекции - 46 случаев.