Дочка жителя Башкирии, выжившего при обрушении казармы в Омске, попала в реанимацию

Накануне, 19 февраля, стало известно, что совсем маленькая дочурка жителя Башкирии Рустама Набиева, известного известного блогера, в прошлом - жертвы обрушения казармы в Омске в июле 2015 года, помещена в реанимацию.

Малышка родилась 24 января, ей еще нет даже месяца. Назвали Аминой. Её госпитализировали 18 февраля вместе с мамой – супругой Рустама Индирой. По словам Рустама, состояние девочки врачи оценивают как тяжелое из-за развившейся внезапно пневмонии. Он рассказал, что ребенок подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, малышку кормят через специальный зонд.

Вторую свою дочку Софию супруги Набиева отвезли в деревню к родителям Индиры. Набиев рассказал, что Амина сейчас на аппарате искусственной вентиляции легких, кормят ее через специальный зонд.

Пользователи соцсетей высказали в адрес Рустама Набиева и его семьи много слов поддержки.

Напомним, после обрушения казармы в Омске 2015 году Рустам лишился обеих ног. Но он не пал духом. Стал заниматься спортом, вести активную общественную и благотворительную деятельность, став примером для многих в том числе и за пределами республики.