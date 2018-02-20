В Башкирии изменился единый номер записи на прием к врачу

Исходящие звонки для абонентов МТС, «Мегафон», «Билайн», «Сотел», «Теле 2», а также клиентов «Башинформсвязи» будут бесплатными.

С 20 февраля для того, чтобы попасть на прием к врачу, необходимо позвонить по телефону 13-01, сообщили в пресс-службе минздрава республики.

При этом по-прежнему записаться к врачу можно будет через регистратуру, Единый медпортал (doctor.bashkortostan.ru), сайт госуслуг или терминал поликлиники.