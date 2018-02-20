Под Уфой пропавшая мать троих детей замерзла возле кладбища

Как сообщила Медиакорсети сестра погибшей женщины Любовь, Галина была найдена замерзшей в снегу рядом с кладбищем. Она ушла поздно вечером 13 февраля, сказала, что хочет прогуляться. Скорее всего, Галина в который раз ходила на кладбище, на могилу отца, который скончался недавно. Женщина очень страдала из-за это потери и часто бывала на кладбище.