Под Уфой пропавшая мать троих детей замерзла возле кладбища
Сегодня, 12:08ОбществоТатьяна МайороваФото: соцсети
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Как считают близкие, Галина Яковлева очень страдала после смерти отца и часто ходила к нему на кладбище.
Вчера, 19 февраля, в селе Ольховое Уфимского района было обнаружено в снегу тело 39-летней Галины Яковлевой, которая пропала неделю назад, 13 февраля.
Как сообщила Медиакорсети сестра погибшей женщины Любовь, Галина была найдена замерзшей в снегу рядом с кладбищем. Она ушла поздно вечером 13 февраля, сказала, что хочет прогуляться. Скорее всего, Галина в который раз ходила на кладбище, на могилу отца, который скончался недавно. Женщина очень страдала из-за это потери и часто бывала на кладбище.
Галину искали несколько дней полиция и волонтеры.
Родственники предполагают, что Галине стало плохо, и она упала в снег, а встать не смогла. Дома у Галины остались муж и трое детей.
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