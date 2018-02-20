Минфин может ввести курортные сборы во всех областях России

Минфин РФ не исключает введения курортного сбора во всех регионах России, но только после удачного завершения пилотного эксперимента.

Как написала газета «Известия», об этом стало известно от замминистра финансов России Ильи Трунина.

Он пояснил, что законопроект о курортном сборе приняли, и курортный эксперимент стартует с 1 мая 2018 года. Никаких препятствий для его распространения на другие регионы нет, считает чиновник. Но сначала он предложил посмотреть, как это будет работать хотя бы на протяжении одного сезона в тех регионах, где это есть.

Напомним, эксперимент с введением курортного сбора запустится с 1 мая этого года в Крыму, Ставропольском, Краснодарском и Алтайском краях.

Сбор будут взимать с совершеннолетних граждан, проживающих в гостиницах в этих регионах больше суток.

В соответствии с законом, размеры курортного сбора не должны превышать 100 рублей. На дату начала проекта эта сумма составит 50 рублей.

Вопросы по регулированию размера сбора будут возложены на региональных властей. К примеру, в Краснодарском крае и Крыму установили сборы в размере 10 рублей.