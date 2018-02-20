Минфин может ввести курортные сборы во всех областях России

Как написала газета «Известия», об этом стало известно от замминистра финансов России Ильи Трунина.
Он пояснил, что законопроект о курортном сборе приняли, и курортный эксперимент стартует с 1 мая 2018 года. Никаких препятствий для его распространения на другие регионы нет, считает чиновник. Но сначала он предложил посмотреть, как это будет работать хотя бы на протяжении одного сезона в тех регионах, где это есть.
Напомним, эксперимент с введением курортного сбора запустится с 1 мая этого года в Крыму, Ставропольском, Краснодарском и Алтайском краях.
Сбор будут взимать с совершеннолетних граждан, проживающих в гостиницах в этих регионах больше суток.
В соответствии с законом, размеры курортного сбора не должны превышать 100 рублей. На дату начала проекта эта сумма составит 50 рублей.
Вопросы по регулированию размера сбора будут возложены на региональных властей. К примеру, в Краснодарском крае и Крыму установили сборы в размере 10 рублей.
По словам Трунина, курортный сбор не рассматривается в качестве дополнительной налоговой нагрузки в регионах. Чиновник считает, что это нововведение окажет помощь субъектам в расширении налоговых полномочий.