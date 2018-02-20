EgyptAir возобновит прямые рейсы в Москву в апреле 2017 года
Сегодня, 15:22Общество
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Национальный перевозчик Египта компания EgyptAir планирует начало запуска рейсов в Москву в апреле 2018 года.
Как написала газета «Известия», сведения об этом во вторник 20 февраля распространил руководитель авиакомпании Сафуат Муслим.
В настоящее время проводятся интенсивные консультации и идет подготовка к возобновлению полетов. Но первые рейсы состоятся не ранее начала апреля, когда начнет действовать летнее расписание.
Напомним, 15 февраля вице-премьер РФ Аркадий Дворкович заявлял, что авиасообщение между российской и египетской столицами возобновится, скорее всего, в 20-х числах февраля.
Запрет прямых рейсов между Москвой и Каиром, начавшийся с ноября 2015 года, был связан с крушением самолета авиакомпании «Когалымавиа». Лайнер направлялся из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург.
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