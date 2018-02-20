EgyptAir возобновит прямые рейсы в Москву в апреле 2017 года

Национальный перевозчик Египта компания EgyptAir планирует начало запуска рейсов в Москву в апреле 2018 года.

Как написала газета «Известия», сведения об этом во вторник 20 февраля распространил руководитель авиакомпании Сафуат Муслим.

В настоящее время проводятся интенсивные консультации и идет подготовка к возобновлению полетов. Но первые рейсы состоятся не ранее начала апреля, когда начнет действовать летнее расписание.

Напомним, 15 февраля вице-премьер РФ Аркадий Дворкович заявлял, что авиасообщение между российской и египетской столицами возобновится, скорее всего, в 20-х числах февраля.