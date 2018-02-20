«Деловые линии» обеспечат доставку онлайн-покупок в 100% городов страны

Эксперты Финансового университета при правительстве Российской Федерации сделали прогноз, что в ближайшее время в стране наступит настоящий всплеск потребительской активности.

Особенно это касается такой сферы как онлайн-покупки, где ключевым показателем становится грамотно выстроенная логистика. Но составить конкуренцию смогут только надежные и крупные компании с большим географическим охватом – такие, как ГК «Деловые линии».

Как пишет «Лента.ру», «Деловые линии» давно вышли в лидеры на рынке автоперевозок. Группа компаний обладает неоспоримым преимуществом в этой сфере – она не имеет ограничений по географии доставки товаров клиенту. На сегодняшний день в сферу ответственности ГК входят практически все населенные пункты России. В ближайших планах компании – расширение своей доли на рынке коммерческих перевозок; специально для этого «Деловые линии» откроют около 50 новых подразделений в российских городах. Делается это для того, чтобы удовлетворить запросы малого и среднего бизнеса на как можно более быструю и качественную доставку товаров. Предложение позволит не задумываться над выстраиванием логистической цепочки, а целиком посвятить себя развитию бизнеса. Связанные с доставкой товара риски полностью перекладываются на транспортную компанию.

Данные Росстата говорят о том, что сфера транспортировки и хранения по сравнению с прошлым годом уже увеличилась на 3,7 процента.