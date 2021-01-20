Журнал «GQ» опубликовал историю уфимского дворника Юрия

Журнал «GQ» опубликовал историю уфимского дворника Юрия

Вчера, 20:40ОбществоАнна КононоваPhoto: Роман Филиппов
Мужской журнал «GQ Russia» опубликовал на своей страничке в Instagram фото уфимского дворника Юрия, чью профессиональную фотосессию провел фотограф Роман Филиппов.

История про дворника Юру уже несколько дней будоражит интернет. Вы писали комментарии и обращались в директ. Мы не могли пройти мимо и рассказали его историю, сообщается в посте под фотографией уфимца.

Кроме того, «GQ» рассказал о нелегкой судьбе Юрия, который вырос в детском доме, у него третья группа инвалидности. Кроме того, он стал жертвой мошенников, которые повесили на него долг в 700 тысяч рублей.

Напомним, ранее Роман Филиппов опубликовал у себя в Instagram фотографии Юрия якобы на обложке как раз таки «GQ» с подписями: «Человек года 2021», «Лучший дворник Уфы по версии бабАни», «Как выжить? Когда приставы списывают пенсию по инвалидности» и другие. После публикации фото Юрий буквально стал знаменитым не только в Башкирии, но и по всей России. Его уже пригласили сниматься в рекламе и в шоу «Давай поженимся» на Первом канале.

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