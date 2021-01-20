Жители Стерлитамака жалуются на аварийное состояние детской поликлиники

— Ходим в детскую поликлинику на Советской 96, снаружи здание находится в аварийном состоянии, штукатурка разрушается, может упасть кому-то на голову. Прошу рассмотреть и принять меры, устранить и отремонтировать, чтобы не было случайных случаев, пишет гражданка Р. Кагарманова.