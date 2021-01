Жители Стерлитамака жалуются на аварийное состояние детской поликлиники

Жители Стерлитамака обратились через сайт электронной приемной к главе Башкирии Радию Хабирову с просьбой решить проблему с состоянием здания детской поликлиники. Горожане считают, что там может быть опасно.

— Ходим в детскую поликлинику на Советской 96, снаружи здание находится в аварийном состоянии, штукатурка разрушается, может упасть кому-то на голову. Прошу рассмотреть и принять меры, устранить и отремонтировать, чтобы не было случайных случаев, пишет гражданка Р. Кагарманова. В пресс-службе администрации Стерлитамака Mkset пояснили, что все здания медицинских учреждений находятся под контролем Министерства здравоохранения. При этом руководство больницы действительно обращалось с просьбой выделить деньги на ремонт здания. — Администрация в курсе и с министерством здравоохранения в этом направлении работает, пояснили в мэрии города.

