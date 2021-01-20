Видеосервис Wink: в праздники жители Башкирии предпочитали новогодние комедии

Видеосервис Wink объединяет преимущества интерактивного телевидения (более 300 телеканалов) и онлайн-кинотеатра с отличной коллекцией кино, сериалов, мультфильмов, концертов и другого контента на любой вкус (60 000 позиций). Wink доступен на экранах домашнего телевизора, смартфона или планшета, на ноутбуке и компьютере. Сервис дает зрителям возможность управлять телевизионной трансляцией: пользоваться паузой, перемоткой и архивом передач за три прошедших дня. Понравившийся фильм можно скачать на устройство, чтобы потом посмотреть его в режиме офлайн.