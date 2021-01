Видеосервис Wink: в праздники жители Башкирии предпочитали новогодние комедии

В новогодние каникулы пользователи видеосервиса Wink от «Ростелекома» в Республике Башкортостан сделали в онлайн-кинотеатре 17 000 заказов.

Наибольшей популярностью у зрителей пользовались биографическая картина о писателе Чарльзе Диккенсе «Необыкновенная история на Рождество» и новогодняя история «Вечер шутов, или Серьезно с приветом». Дополнили пятерку самых популярных фильмов российский хоррор «Атакан. Кровавая легенда», фэнтези-драма «Девушка-невидимка» и ставшая классикой комедия «Один дома». Маленькие зрители отдавали предпочтение анимационным лентам «Пушистые мошенники», «Говард и Подводное королевство» и «Остров монстров». Александр Тропец, директор по работе с массовым сегментом ПАО «Башинформсвязь»: «Все больше жителей Башкирии выбирают Wink за качественный лицензионный контент, обширную видеотеку и удобство сервиса. В эти новогодние каникулы число просмотров в видеопрокате Wink увеличилось почти вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года». При подключении в январе новым клиентам видеосервиса Wink доступна специальная подписка «Новогодний трансформер», в которую входят 40 тысяч фильмов и сериалов. Первые 30 дней услуга предоставляется бесплатно, а после промопериода компания переключает клиента на базовый тариф «Трансформер». Его можно настроить под свои предпочтения и платить только за контент, который смотришь. Действующим подписчикам Wink дарит на 30 дней пакет «Новогодний» с тысячами фильмов и сериалов, а также дополнительными тематическими ТВ-каналами. Бонус — скидка 15% на покупку и аренду кинокартин, которые не входят в подписку, в том числе на новые фильмы. Видеосервис Wink объединяет преимущества интерактивного телевидения (более 300 телеканалов) и онлайн-кинотеатра с отличной коллекцией кино, сериалов, мультфильмов, концертов и другого контента на любой вкус (60 000 позиций). Wink доступен на экранах домашнего телевизора, смартфона или планшета, на ноутбуке и компьютере. Сервис дает зрителям возможность управлять телевизионной трансляцией: пользоваться паузой, перемоткой и архивом передач за три прошедших дня. Понравившийся фильм можно скачать на устройство, чтобы потом посмотреть его в режиме офлайн. Подробнее узнать об акциях и сервисе Wink можно на сайтах wink.rt.ru и ufa.rt.ru или по бесплатному телефону 8-800-1000-800.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter