Авиакомпания Nordwind запустит прямые рейсы из Уфы в Калининград с 31 марта 2020 года. Вылеты будут организованы дважды в неделю. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта «Уфа».

Известно, что перелеты будут происходить на лайнерах с вместимостью в 189 пассажиров. По предварительной информации самолет из Уфы будет отправляться в 19:15 вечера, а из Калининграда в 12:10 часов по местному времени. Путь составит примерно три часа. Согласно информации с сайта авиакомпании, примерная стоимость билета в эконом-класс составит чуть более шести тысяч рублей. Если придется взять с собой багаж, стоимость полета вырастет до 7,7 тысяч рублей.

