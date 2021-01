В отношении министра здравоохранения Максима Забелина в ближайшие три дня будет рассмотрено 55 административных исков. Об этом сообщается на сайте Кировского районного суда.

Заседания пройдут с 20 по 22 января. Министра здравоохранения обвиняют в неисполнении содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера. Подробности нарушений не раскрываются. Согласно законодательству, санкции в связи с нарушениями по этой статье предусматривают штраф в размере 2500 рублей для физического лица и до 20 тысяч рублей для должностного лица.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter