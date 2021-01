В эту субботу, 23 января, активисты штаба Алексея Навального планируют поддержать митинги, которые пройдут по всей стране. О проведении протестных акции сообщил глава сети региональных штабов Алексея Навального Леонид Волков.

Активисты решили выйти на улицы городов после задержания Алексея Навального. Напомним, он вернулся из Германии 18 января. Его задержали еще в Московском аэропорту, а позже в отделении полиции провели судебное заседание, по итогу которого блогера арестовали на 30 суток. В Уфе возможный митинг, организованный местным штабом, состоится также 23 января на площади перед ГКЗ «Башкортостан».

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter