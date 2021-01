Накануне, 19 января, жители Уфы и Башкирии отмечали Крещение Господне. В этот день верующие совершали традиционный обряд омовения в купелях. Всего в Уфе было оборудовано семь иорданей.

По данным Управления гражданской защиты, купели посетили 6 964 человека. Отметим, что в прошлом году посетителей было в два раза больше – 14 494 человека. Традиционно, самым посещаемым местом стала иордань в парке имени Якутова на Солдатском озере. Там в ледяную воду окунулись 2001 человек. Отметим, что в купели на реке Белой в районе бассейна «Юность», окунание совершили 1021 человек, а в районе Нижегородки – 1013 человек. Спасатели уверяют, что данное мероприятие обошлось без происшествий.

