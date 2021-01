Накануне состоялось заседание Комиссии по вопросам помилования при главе РБ. Члены отклонили ходатайство о решили отказать в помиловании военному, который самовольно покинул службу по контракту.

Мужчина был осужден в 2019 году. Его приговорили в полутора годам условного заключения с испытательным сроком на два года. Отягчающим обстоятельство стало неидеальное прошлое военнослужащего. Как отметили члены комиссии, у него уже были проблемы с законом. — Приговор нельзя назвать чрезмерно жестким, учитывая, что соответствующая статья в Уголовном кодексе предусматривает наказание лишением свободы на срок до пяти лет, – сказал председатель Комиссии по помилованию Константин Толкачев.

