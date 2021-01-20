Уроженка Башкирии выпустила книгу о необычной профессии мужа-иностранца

— Книга уникальна и не имеет аналогов в Мире, так как ни один гондольер, за всю историю Венеции, никогда не рассказывал о подробностях своей профессии, и не раскрывал секреты этого древнего венецианского мастерства людям со стороны, — пишет девушка.