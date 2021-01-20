Уроженка Башкирии выпустила книгу о необычной профессии мужа-иностранца

Уроженка Башкирии выпустила книгу о необычной профессии мужа-иностранца

Вчера, 09:22ОбществоКарина МамаеваPhoto: Инстаграмм
Уроженка Башкирии Ольга Тумино после двух лет работы выпустила книгу о профессии своего мужа итальянца. Мужчина работает гондольером. О выпуске книги она рассказала в своих соцсетях.

— Книга уникальна и не имеет аналогов в Мире, так как ни один гондольер, за всю историю Венеции, никогда не рассказывал о подробностях своей профессии, и не раскрывал секреты этого древнего венецианского мастерства людям со стороны, — пишет девушка.

Помимо секретов профессии девушка вложила в книгу историю их с супругом любви. По словам Алены Тумино, они с мужем познакомились в кафе Венеции. Мужчина бесповоротно влюбился в Ольгу и в конечном итоге уговорил ее перебраться из Уфы в Италию, где они поженились и растят своего первенца.

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