Уроженка Башкирии выпустила книгу о необычной профессии мужа-иностранца

Уроженка Башкирии Ольга Тумино после двух лет работы выпустила книгу о профессии своего мужа итальянца. Мужчина работает гондольером. О выпуске книги она рассказала в своих соцсетях.

— Книга уникальна и не имеет аналогов в Мире, так как ни один гондольер, за всю историю Венеции, никогда не рассказывал о подробностях своей профессии, и не раскрывал секреты этого древнего венецианского мастерства людям со стороны, — пишет девушка. Помимо секретов профессии девушка вложила в книгу историю их с супругом любви. По словам Алены Тумино, они с мужем познакомились в кафе Венеции. Мужчина бесповоротно влюбился в Ольгу и в конечном итоге уговорил ее перебраться из Уфы в Италию, где они поженились и растят своего первенца.

