Суд главы Минздрава, лицензия БСК и травля детей. Итоги дня в Башкирии

Суд главы Минздрава, лицензия БСК и травля детей. Итоги дня в Башкирии

Вчера, 20:48ОбществоАнна КононоваPhoto: pixabay.com
Главные новости Уфы и Башкирии 20 января.

В Ближайшие дни Кировский районный суд рассмотрит 55 дел в отношении главы Минздрава Башкири Максима Забелина об административном нарушении. Министра здравоохранения обвиняют в неисполнении содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера.

23 января в Уфе планируется митинг в поддержку Алексея Навального. Отметим, что вчера в сеть вышло его расследование под названием «Дворец Путина. История самой большой взятки».

Арбитражный суд Башкирии отозвал лицензию на разработку Куштау у Башкирской содовой компании. Иск подавала автономная некоммерческая организация о защите и охране природы «Наследие».

Спикер регионального парламента Константин Толкачев призвал разобраться с мошенниками, которые обманули популярного уфимского дворника Юрия.

Башкирское СМИ UfaTime.ru начало сбор средств для погашения штрафа за публикацию видео с избиение ребенка. Напомним, суд постановил выплатить 460 тысяч рублей.

По решению Генпрокуратуры на решено снести памятник башкирскому деятелю Заки Валиди, установленный на территории Санкт-Петербургского государственного университета.

Mkset разбирался в проблемной ситуации, возникшей после появления в Янауле семьи с детьми-вундеркиндами, а также попутно выяснил, насколько хорошо поставлена работа с одаренными детьми в Башкирии.

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