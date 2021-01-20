Суд главы Минздрава, лицензия БСК и травля детей. Итоги дня в Башкирии

В Ближайшие дни Кировский районный суд рассмотрит 55 дел в отношении главы Минздрава Башкири Максима Забелина об административном нарушении. Министра здравоохранения обвиняют в неисполнении содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера.
23 января в Уфе планируется митинг в поддержку Алексея Навального. Отметим, что вчера в сеть вышло его расследование под названием «Дворец Путина. История самой большой взятки».
Арбитражный суд Башкирии отозвал лицензию на разработку Куштау у Башкирской содовой компании. Иск подавала автономная некоммерческая организация о защите и охране природы «Наследие».
Спикер регионального парламента Константин Толкачев призвал разобраться с мошенниками, которые обманули популярного уфимского дворника Юрия.
Башкирское СМИ UfaTime.ru начало сбор средств для погашения штрафа за публикацию видео с избиение ребенка. Напомним, суд постановил выплатить 460 тысяч рублей.
По решению Генпрокуратуры на решено снести памятник башкирскому деятелю Заки Валиди, установленный на территории Санкт-Петербургского государственного университета.
Mkset разбирался в проблемной ситуации, возникшей после появления в Янауле семьи с детьми-вундеркиндами, а также попутно выяснил, насколько хорошо поставлена работа с одаренными детьми в Башкирии.