Ученый из Иркутского научно-исследовательского института рассказал, в каком случае коронавирусная инфекция может полностью исчезнуть.

По сообщению iz.ru, чтобы коронавирус исчез, необходимо, чтобы устойчивость к инфекции появилась у девяносто процентов населения всей планеты. Если это произойдет, вирус потеряет активность и возможность к размножению, поскольку вне восприимчивого организма не сможет этого сделать. Также по словам ученого, такой положительный сценарий вряд ли возможен и скорее всего коронавирус в будущем перейдет в разряд сезонных заболеваний.

