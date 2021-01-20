«Самые умные». Родители одарённых детей из Башкирии заявили о травле в школе

— Я хочу получить реальные ответы, а не отписки. Если этого не случится, буду обращаться в суд. Я считаю, что ситуация, с которой мы столкнулись, — это не случайность, а системный сбой, и его обязательно нужно исправить. Муж со мной согласен. Нашим детям некомфортно в данной школе, они находятся в незнакомой для них ранее стрессовой ситуации, когда учителя могут повысить голос, в электронном журнале появляются отсутствовавшие ранее оценки, не приветствуется «выход» за пределы учебника. Я не вижу в их глазах того задора и страсти к познаниям, какой был раньше. Я общалась с детьми из других классов и пришла к выводу: если дети в этой гимназии чего-то добиваются, то, как правило, это заслуга родителей, оплативших репетитора, — подчеркивает Лариса Рафикова.