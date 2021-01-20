«Самые умные». Родители одарённых детей из Башкирии заявили о травле в школе

Жительница Янаула Лариса Рафикова подала уже второе заявление в прокуратуру с просьбой разобраться в ситуации, сложившейся в местной гимназии имени И.Муксинова, а также привлечь к ответственности за клевету авторов петиции, обвинивших ее в «публичном регулярном моральном терроре».
Корреспондент Mkset пообщался почти со всеми ключевыми участниками этой истории и пришел к выводу: в ней далеко не всё так однозначно.
«Занимается публично регулярным моральным террором»
— В Когалыме мы учились в обычной, совсем не «элитной», школе. Мои дети — 14-летняя Сальви и 12-летний Саид — всегда были прилежными школьниками, им нравится учиться, узнавать новое. Мы никогда не пользовались услугами репетиторов, в этом просто не было необходимости. В когалымской школе потрясающий директор — Ольга Ивановна Дзюба, она отлично организовала работу со всеми учениками. Как результат — Сальви и Саид являются многократными победителями различных предметных олимпиад, призерами Лукойловских премий, научно-исследовательских конференций. В прошлом учебном году Саид сдал экстерном зачеты и перешел сразу из пятого в восьмой класс. И причина его успехов не только в одаренности ребенка и таланте педагогов, но и в общей организации учебного процесса, — считает Лариса Рафикова.
По ее словам, в «обычной» средней школе № 6 Когалыма расписание уроков составлено с учетом наклонностей детей, там есть классы с различными профилями. Помимо основных уроков для детей проводят четыре раза в неделю за счет внеурочной деятельности профильные занятия, где разбирают олимпиадные задания и сложные темы. Янаульская суровая действительность «переселенцев» из Когалыма крайне озадачила.
Прежде всего, меня поразило, когда детям предложили по ряду предметов скачать учебники из интернета. Спросила, почему так? И получила ответ: учебников не хватает, так занимаются все. Потом я поинтересовалась, когда проводятся дополнительные занятия для детей с углубленным изучением профильных предметов, и выяснила, что их нет вообще! рассказывает Лариса Рафизовна.
Классная руководительница 9 «Б» класса Эльза Гараева, судя по всему, не привыкла к общению с такими любознательными родителями. Поначалу она пыталась возражать энергичной маме, а когда аргументы, видимо, иссякли, выдала фразу, возмутившую Ларису Рафикову до глубины души: «Если вам не нравится, вас тут никто не держит» (скриншоты переписки есть в распоряжении Mkset - прим.ред.). Отметим, что свои «неудобные» вопросы Лариса Рафикова задавала классруку в общем чате, её диалог с Эльзой Ильдусовной был доступен для прочтения другим родителям. Скорее всего, это обстоятельство сыграло в развитии конфликта не последнюю роль.
Не достигнув консенсуса с классной руководительницей, Лариса Рафикова пошла выше — к завучу, директору школы, в муниципальный отдел образования. В ответ вскоре появилась петиция, подписанная 26-ю родителями учеников 9 «Б» класса, с просьбой защитить классную руководительницу от «публичного регулярного морального террора» со стороны Рафиковой и перевести её детей в другой класс. Почти одновременно Сальви и Саида исключили из общеклассного чата. Сальви, увлекающаяся рисованием, в тот период нарисовала очень грустную картинку о своем пребывании в школе.
Дозвониться до Эльзы Гараевой не удалось, её телефон был недоступен. По некоторым данным, она могла уйти на больничный из-за невроза. Мы обратились к представителям родительского сообщества.
Мы все стали свидетелями диалога Ларисы Рафизовны и Эльзы Ильдусовны в общем чате, и считаем такое общение с педагогом недопустимым. Я не отрицаю, что Лариса Рафизовна, как мать, имеет право предъявлять претензии школе, но не нужно при этом терроризировать педагога. Классный руководитель в данном случае — это посредник между классом и администрацией школы. Она не виновата в нехватке учебников. А претензии Рафиковой по поводу того, что Эльза Ильдусовна отвечала ей с грамматическими ошибками, вообще возмутительны. Она просто разволновалась и допустила опечатки. Мы все давно знаем Эльзу Ильдусовну, мы ею довольны и встанем за нее горой, сообщила корреспонденту Mkset представитель родительского комитета 9 «Б» класса Эльвира Валеева.
По ее словам, детей Рафиковой в классе никто не обижал, а как раз наоборот — другие ученики старались их поддерживать, делились учебными пособиями и так далее. Тот факт, что учебников не хватает, Эльвира Валеева не отрицает. По ее мнению, так обстоят дела везде, надо к этому относиться с пониманием.
Однако Лариса Рафикова с такой постановкой вопроса в корне не согласна.
«Хочу получить реальные ответы, а не отписки»
Мы общались с Ларисой Рафизовной довольно продолжительное время, говорили на многие темы. Впечатление об этом человеке сложилось вполне чёткое. Прежде всего, Лариса — мама, которая любит своих детей, знает свои права и умеет их защищать (если погуглить ее имя, то выяснится, что в Когалыме Ларису Рафикову хорошо помнят как активную участницу протестов против повышения коммунальных тарифов и даже участницу голодовки). И что немаловажно — она располагает временем, чтобы заниматься детьми, рано выйдя на пенсию после работы «на северах». Такие, как она, являются редкостью даже для мегаполиса, не говоря о периферии. Их часто называют «белыми воронами», потому что их жизненные потребности отличаются от того, что вполне устраивает окружающих.
Образование гарантировано детям Конституцией. Это касается и учебников, и технических средств обучения, и прочего. Но в Янауле словно услышали об этом в первый раз. Положение об очно-заочном обучении гимназия разработала только к 1 декабря, а до нашего появления о нем никто и не вспоминал. Я уже обошла тут немало инстанций в поисках справедливого решения. Один из чиновников высокого ранга напрямую спросил: «А вы что, самая умная? Разве вы эксперт в вопросах образования?». Но позвольте, я — родитель, такой же полноправный субъект образовательного процесса, как и педагоги, формулирует свою позицию Лариса Рафикова.
Сначала она обратилась с жалобой в Янаульскую районную прокуратуру, которая переадресовала обращение районному управлению образования. После этого Лариса Рафикова отправила свое заявление уже на имя прокурора Башкирии и в МВД республики.
— Я хочу получить реальные ответы, а не отписки. Если этого не случится, буду обращаться в суд. Я считаю, что ситуация, с которой мы столкнулись, — это не случайность, а системный сбой, и его обязательно нужно исправить. Муж со мной согласен. Нашим детям некомфортно в данной школе, они находятся в незнакомой для них ранее стрессовой ситуации, когда учителя могут повысить голос, в электронном журнале появляются отсутствовавшие ранее оценки, не приветствуется «выход» за пределы учебника. Я не вижу в их глазах того задора и страсти к познаниям, какой был раньше. Я общалась с детьми из других классов и пришла к выводу: если дети в этой гимназии чего-то добиваются, то, как правило, это заслуга родителей, оплативших репетитора, — подчеркивает Лариса Рафикова.
Сказанное ею отчасти нашло подтверждение в словах начальника районного управления образования Эльвиры Шаиховой.
Все вопросы, которые поставила Лариса Рафизовна, можно было решить в рабочем порядке, без эксцессов. Мы считаем, что она не права, когда заявляет, что в гимназии имени Муксинова недостаточно высокий уровень преподавания. Возможно, он отличается от того, к чему они привыкли в Когалыме. Но ведь мы тоже развиваемся, не стоим на месте. Учебников не хватает, но таковы суровые реалии. Но мы нашли учебники для её детей в другой школе, решили вопрос с индивидуальными занятиями для них. В классе сменился преподаватель математики, к которому возникли претензии, дала свои пояснения Эльвира Шаихова.
К вопросу о решении вопросов «в рабочем порядке» уточним: перед тем, как разместить пост о своей проблеме в соцсетях, Лариса пыталась обсудить возникшие проблемы с классным руководителем, завучем и директором школы. Подвижки, по её словам, начались, когда она уже дошла до уровня муниципалитета. И если это не системный сбой, то что?
— У нас небольшой город и нет специального центра для работы с одаренными детьми, но при этом ведется постоянная подготовка школьников к участию в предметных олимпиадах. Кстати, сын Ларисы Рафизовны Саид уже победил в муниципальном этапе олимпиады по биологии и теперь готовится к участию в региональном этапе, — дополнила руководитель Янаульского РУНО.
Хотелось бы верить, что данный конфликт может быть разрешен мирным путем, если все его участники постараются прислушаться к мнению друг друга. Пользы от скандала никому не будет. Очевидно также, что при общении сторон нужен умный медиатор, который сможет управлять обсуждением. Возможно, после публикации Mkset эту проблему удастся решить.
Прокомментировать янаульскую историю мы предложили людям, находящимся «в теме».
Я бы не стал называть подготовку «олимпиадников» работой с одаренными детьми. Как правило, участники предметных олимпиад — это в основном дети с хорошей памятью и прилежные ученики. Талант — это другой уровень, это умение нестандартно мыслить и находить оригинальные решения поставленных задач. В целом сегодняшний образовательный процесс, к сожалению, ориентирован на обучение детей среднего уровня, потому школы и называются средними и общеобразовательными. Развитие одаренных детей у нас возможно только путем дополнительного образования, включая индивидуальное (домашнее) обучение по специальным программам. Понятно, что тут многое зависит от родителей, с которыми Сальви и Саиду явно повезло. При этом многое также зависит и от администрации школы. Выполнять план и соответствовать стандартам в перерывах между совещаниями и отчетами, конечно, спокойнее и комфортнее, отметил основатель уфимского частного образовательного учреждения «Детская академия», известный в Башкирии педагог Константин Миняев.
Кстати, он удивился смелости своих коллег из Когалыма.
— Работа образовательных учреждений регламентируется государственными стандартами, в рамки которых работа с одаренными детьми не вписывается. И тот факт, что мальчик, обучаясь в Когалыме, был аттестован за 2-3 класса, в принципе, является нарушением стандартов и может служить основанием для наказания школы. Ведь ученик должен при переводе в старший класс сдавать нормативы не только по математике и прочим предметам, но и по физкультуре, труду и тому подобным дисциплинам, выполнить которые ему может быть трудно по возрасту. Хорошо, если в Когалыме чиновники не придерутся к этому, — уточнил Константин Германович.
«В педагогике, как и в любом деле, истина кроется в мелочах»
— То, чего требует от школы Лариса Рафикова, — это вовсе не «роскошь» для одаренных детей. Это то, благодаря чему одаренные дети появляются, проявляются и развиваются. Если директора школ не знают, как это сделать, то можно же не ждать «волшебный пендель» от минобра или от главы республики, а съездить в соседние области, в Москву, Питер, посмотреть, как это делается там. У нас на внеурочке, как правило, занимаются тем, что не нужно никому. И поэтому на такие занятия никому из детей не хочется ходить. Местные внеурочные занятия — это чаще всего профанация, их проводят среди недели либо ставят после уроков. Вариативная часть учебного плана у нас тоже используется однобоко — зачастую только для изучения региональных предметов, — высказала свое мнение общественница Галина Лучкина, член Совета родителей Комитета по защите прав школьников Башкирии.
С ней вполне солидарна мама еще одного вундеркинда — финалиста телешоу «Голос. Дети-3» Марселя Сабирова.
— В большинстве школ у учителей нет опыта, а чаще всего времени работать с одарёнными детьми. С одной стороны, их нельзя в этом винить — детей много, материал объяснить надо всем. Вдобавок у них много бумажной работы. С другой стороны, за одаренных детей тоже обидно. Очень часто учителя равняют всех под одну гребенку. Хотя одаренный ребёнок-спортсмен и творчески одарённый ребёнок — это совершенно разные дети. Но кто в этом будет разбираться? — говорит Эльмира Сабирова.
Она вспоминает, какие сложности возникли у Марселя в отношениях с одним из педагогов вскоре после участия в шоу «Голос. Дети». Тогда он окончил начальную школу и перешел в пятый класс.
Марсель стал тогда сильно нервничать, даже не хотел ходить в школу, успеваемость по этому предмету начала падать. Были и другие неприятные моменты. Я до последнего не вмешивалась, пока не начались публичные претензии типа «ты вот ездил в Москву, а сейчас галстук не надел» (или бабочки нет, или надел кроссовки вместо классических туфель и т.д.). Пошла в школу. Однако понимания с педагогом не нашла от слова совсем. Очень жаль, что встречаются учителя, которые вовсе не ориентируют школьников на успех, а наоборот, закомплексовывают их, обесценивают способности, загоняют в рамки, пояснила мама Марселя.
К слову, семья Сабировых столкнулась недавно с еще одной проблемой, также имеющей отношение к нашей теме. Оказалось крайне сложно найти хорошего педагога по вокалу, владеющего современными методиками и ориентированного на работу с подростками, особенно в период мутации голоса. В итоге Марсель сейчас занимается онлайн с педагогом из Казахстана и очно с молодым преподавателем из Уфы.
На мой взгляд, таких ситуаций не должно случаться. В городе-миллионнике нет педагогов по вокалу, владеющих современными методиками, знающих репертуар (не советские песни). Надо проводить мастер-классы для наших педагогов с их коллегами из Москвы, из-за рубежа, констатирует Эльмира Сабирова.
Как показывает недавняя история, ни в городе-миллионнике Уфе, ни во всей Башкирии, в отличие от других регионов страны, до последнего времени не было даже нормальной структуры, которая вела бы системную работу с одаренными детьми. Вспоминается разве что знаменитая Белорецкая компьютерная школа, еще в 90-е годы прошлого века входившая в ТОП-10 сильнейших в своем роде на постсоветском пространстве, и еще пара-тройка частных школ. Государственные «элитные» школы и гимназии таковыми никогда не были — это факт. Их руководители в беседах «не для печати» винят в этом опять же государственные образовательные стандарты, не позволяющие им отказывать в приеме на учебу детям по месту прописки даже при отсутствии способностей к учебе. В то же время, как показывает пример когалымской школы № 6, вряд ли причина кроется только в бюрократических барьерах.
— В развитии человека ключевую роль играют два фактора — генетика и создание нужных условий. Если два этих момента совпали, ребенок сможет проявить неординарные способности. Так что, помимо родителей, содействие в развитии гениев могут и должны оказывать педагоги. Неоспоримо значение администрации школы, которая обязана заботиться о создании условий для детей не «для отчета», а по-настоящему. К примеру, у нас в Башкирии выдающимся педагогом и организатором был профессор Ахмет Закиевич Рахимов, разработавший методику, по которой дети сами выстраивали для себя образовательный процесс и оценивали свои результаты. К сожалению, его наследие сегодня мало кого интересует, — высказал свою точку зрения глава комитета по образованию, культуре, молодежной политике и спорту Госсобрания РБ и в недавнем прошлом ректор Башгоспедуниверситета Раиль Асадуллин.
Он тоже подчеркнул, что классно-урочная система образования, в принципе, не способна развить гения.
Известно, что оптимальное число детей в классе — 16-18 человек. Меня иногда спрашивают, а почему из малокомплектныъх сельских школ не выходят гении? Но ведь тут многое зависит от учителя, который возьмет ребенка за руку и поведет к знаниям, постарается стимулировать его творческий потенциал. В педагогике, как и в любом деле, истина кроется в мелочах. Успех требует филигранной росписи, а не крупных мазков. Хорошо, что в последние годы в республике наметились сдвиги, — например, появился центр развития талантов «Аврора» (аналог федерального центра «Сириус»), добавил Раиль Мирваевич.
Цель центра развития талантов «Аврора», который появился в Башкирии в 2019 году, — стать стартовой площадкой для реализации ярких проектов и помочь найти себя будущим ломоносовым, менделеевым и кулибиным. Сотрудники центра стараются не пропустить новости о юных гениях, связываются с ними, приглашают к себе.
— Сейчас мы выстраиваем новую систему взаимодействия: школа — вуз — центр «Аврора». Один из приоритетов — дать ребятам представление о потенциале региональных университетов. Для этого привлекаем студентов вузов, которые занимаются с ребятами. Для юных талантов главное — получить возможность воплотить свои идеи в жизнь. И если такие возможности будут, велика вероятность, что выпускники школ не уедут поступать в другие города или за границу, — рассказал заместитель директора по научно-инновационной работе центра развития талантов «Аврора» Александр Пономарёв, который, кстати, является также министром образования и науки в молодежном правительстве Башкирии.
И это обстоятельство внушает оптимизм. Если молодежное правительство в обозримом будущем придет на смену нынешним чиновникам, есть шанс, что оно станет работать иначе. В том числе и с одаренными детьми.
Тем временем
По данным министерства образования и науки РБ, в 2019 году из 109 выпускников школ Башкирии, сдавших ЕГЭ на сто баллов, в регионе остались лишь 17 %. В 2020 году 45 % ребят заявили о желании поступать в уфимские университеты. Прогноз на 2021 год пока также вполне благоприятный.
Можно сказать, что главной причиной того, что выпускники остались учиться на малой Родине, стала пандемия коронавируса, из-за которой многие семьи опасаются отправлять детей слишком далеко на учебу. Но власти Башкирии приводят и другие аргументы: во-первых, в этом году в региональных вузах более чем на тысячу увеличили количество бюджетных мест, а во-вторых, местные университеты стали активнее работать со школами и создавать предуниверсарии.