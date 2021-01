«Самые умные». Родители одарённых детей из Башкирии заявили о травле в школе

Mkset разбирался в проблемной ситуации, возникшей после появления в Янауле семьи с детьми-вундеркиндами, а также попутно выяснил, насколько хорошо поставлена работа с одаренными детьми в Башкирии.

Жительница Янаула Лариса Рафикова подала уже второе заявление в прокуратуру с просьбой разобраться в ситуации, сложившейся в местной гимназии имени И.Муксинова, а также привлечь к ответственности за клевету авторов петиции, обвинивших ее в «публичном регулярном моральном терроре». Корреспондент Mkset пообщался почти со всеми ключевыми участниками этой истории и пришел к выводу: в ней далеко не всё так однозначно. «Занимается публично регулярным моральным террором» — В Когалыме мы учились в обычной, совсем не «элитной», школе. Мои дети — 14-летняя Сальви и 12-летний Саид — всегда были прилежными школьниками, им нравится учиться, узнавать новое. Мы никогда не пользовались услугами репетиторов, в этом просто не было необходимости. В когалымской школе потрясающий директор — Ольга Ивановна Дзюба, она отлично организовала работу со всеми учениками. Как результат — Сальви и Саид являются многократными победителями различных предметных олимпиад, призерами Лукойловских премий, научно-исследовательских конференций. В прошлом учебном году Саид сдал экстерном зачеты и перешел сразу из пятого в восьмой класс. И причина его успехов не только в одаренности ребенка и таланте педагогов, но и в общей организации учебного процесса, — считает Лариса Рафикова. Лариса Рафикова настроена решительно. Photo: из архива семьи Ахмади-Рафиковых По ее словам, в «обычной» средней школе № 6 Когалыма расписание уроков составлено с учетом наклонностей детей, там есть классы с различными профилями. Помимо основных уроков для детей проводят четыре раза в неделю за счет внеурочной деятельности профильные занятия, где разбирают олимпиадные задания и сложные темы. Янаульская суровая действительность «переселенцев» из Когалыма крайне озадачила. Прежде всего, меня поразило, когда детям предложили по ряду предметов скачать учебники из интернета. Спросила, почему так? И получила ответ: учебников не хватает, так занимаются все. Потом я поинтересовалась, когда проводятся дополнительные занятия для детей с углубленным изучением профильных предметов, и выяснила, что их нет вообще! рассказывает Лариса Рафизовна. Классная руководительница 9 «Б» класса Эльза Гараева, судя по всему, не привыкла к общению с такими любознательными родителями. Поначалу она пыталась возражать энергичной маме, а когда аргументы, видимо, иссякли, выдала фразу, возмутившую Ларису Рафикову до глубины души: «Если вам не нравится, вас тут никто не держит» (скриншоты переписки есть в распоряжении Mkset - прим.ред.). Отметим, что свои «неудобные» вопросы Лариса Рафикова задавала классруку в общем чате, её диалог с Эльзой Ильдусовной был доступен для прочтения другим родителям. Скорее всего, это обстоятельство сыграло в развитии конфликта не последнюю роль. Дети Ларисы - Сальви и Саид, у них фамилия Ахмади, по отцу. Photo: из архива семьи Ахмади-Рафиковых. Не достигнув консенсуса с классной руководительницей, Лариса Рафикова пошла выше — к завучу, директору школы, в муниципальный отдел образования. В ответ вскоре появилась петиция, подписанная 26-ю родителями учеников 9 «Б» класса, с просьбой защитить классную руководительницу от «публичного регулярного морального террора» со стороны Рафиковой и перевести её детей в другой класс. Почти одновременно Сальви и Саида исключили из общеклассного чата. Сальви, увлекающаяся рисованием, в тот период нарисовала очень грустную картинку о своем пребывании в школе. Рисунок Сальви Ахмади, отражающий её впечатления о пребывании в янаульской школе. Photo: из архива семьи Ахмади-Рафиковых. Вот так Сальви и Саида исключили из общеклассного чата. Photo: Mkset.ru Дозвониться до Эльзы Гараевой не удалось, её телефон был недоступен. По некоторым данным, она могла уйти на больничный из-за невроза. Мы обратились к представителям родительского сообщества. Мы все стали свидетелями диалога Ларисы Рафизовны и Эльзы Ильдусовны в общем чате, и считаем такое общение с педагогом недопустимым. Я не отрицаю, что Лариса Рафизовна, как мать, имеет право предъявлять претензии школе, но не нужно при этом терроризировать педагога. Классный руководитель в данном случае — это посредник между классом и администрацией школы. Она не виновата в нехватке учебников. А претензии Рафиковой по поводу того, что Эльза Ильдусовна отвечала ей с грамматическими ошибками, вообще возмутительны. Она просто разволновалась и допустила опечатки. Мы все давно знаем Эльзу Ильдусовну, мы ею довольны и встанем за нее горой, сообщила корреспонденту Mkset представитель родительского комитета 9 «Б» класса Эльвира Валеева. По ее словам, детей Рафиковой в классе никто не обижал, а как раз наоборот — другие ученики старались их поддерживать, делились учебными пособиями и так далее. Тот факт, что учебников не хватает, Эльвира Валеева не отрицает. По ее мнению, так обстоят дела везде, надо к этому относиться с пониманием. Переписка в родительском чате, очень возмутившая других родителей из 9 «Б» класса. Однако Лариса Рафикова с такой постановкой вопроса в корне не согласна. «Хочу получить реальные ответы, а не отписки» Мы общались с Ларисой Рафизовной довольно продолжительное время, говорили на многие темы. Впечатление об этом человеке сложилось вполне чёткое. Прежде всего, Лариса — мама, которая любит своих детей, знает свои права и умеет их защищать (если погуглить ее имя, то выяснится, что в Когалыме Ларису Рафикову хорошо помнят как активную участницу протестов против повышения коммунальных тарифов и даже участницу голодовки). И что немаловажно — она располагает временем, чтобы заниматься детьми, рано выйдя на пенсию после работы «на северах». Такие, как она, являются редкостью даже для мегаполиса, не говоря о периферии. Их часто называют «белыми воронами», потому что их жизненные потребности отличаются от того, что вполне устраивает окружающих. Образование гарантировано детям Конституцией. Это касается и учебников, и технических средств обучения, и прочего. Но в Янауле словно услышали об этом в первый раз. Положение об очно-заочном обучении гимназия разработала только к 1 декабря, а до нашего появления о нем никто и не вспоминал. Я уже обошла тут немало инстанций в поисках справедливого решения. Один из чиновников высокого ранга напрямую спросил: «А вы что, самая умная? Разве вы эксперт в вопросах образования?». Но позвольте, я — родитель, такой же полноправный субъект образовательного процесса, как и педагоги, формулирует свою позицию Лариса Рафикова. Сначала она обратилась с жалобой в Янаульскую районную прокуратуру, которая переадресовала обращение районному управлению образования. После этого Лариса Рафикова отправила свое заявление уже на имя прокурора Башкирии и в МВД республики. Заявление Ларисы Рафиковой в прокуратуру РБ и МВД по РБ. Photo: предоставлено для публикации Ларисой Рафиковой. — Я хочу получить реальные ответы, а не отписки. Если этого не случится, буду обращаться в суд. Я считаю, что ситуация, с которой мы столкнулись, — это не случайность, а системный сбой, и его обязательно нужно исправить. Муж со мной согласен. Нашим детям некомфортно в данной школе, они находятся в незнакомой для них ранее стрессовой ситуации, когда учителя могут повысить голос, в электронном журнале появляются отсутствовавшие ранее оценки, не приветствуется «выход» за пределы учебника. Я не вижу в их глазах того задора и страсти к познаниям, какой был раньше. Я общалась с детьми из других классов и пришла к выводу: если дети в этой гимназии чего-то добиваются, то, как правило, это заслуга родителей, оплативших репетитора, — подчеркивает Лариса Рафикова. Сказанное ею отчасти нашло подтверждение в словах начальника районного управления образования Эльвиры Шаиховой. Все вопросы, которые поставила Лариса Рафизовна, можно было решить в рабочем порядке, без эксцессов. Мы считаем, что она не права, когда заявляет, что в гимназии имени Муксинова недостаточно высокий уровень преподавания. Возможно, он отличается от того, к чему они привыкли в Когалыме. Но ведь мы тоже развиваемся, не стоим на месте. Учебников не хватает, но таковы суровые реалии. Но мы нашли учебники для её детей в другой школе, решили вопрос с индивидуальными занятиями для них. В классе сменился преподаватель математики, к которому возникли претензии, дала свои пояснения Эльвира Шаихова. К вопросу о решении вопросов «в рабочем порядке» уточним: перед тем, как разместить пост о своей проблеме в соцсетях, Лариса пыталась обсудить возникшие проблемы с классным руководителем, завучем и директором школы. Подвижки, по её словам, начались, когда она уже дошла до уровня муниципалитета. И если это не системный сбой, то что? Петиция родителей 9 «Б» класса с требованием перевести детей-вундеркиндов в другой класс. Photo: предоставлено для публикации Ларисой Рафиковой. — У нас небольшой город и нет специального центра для работы с одаренными детьми, но при этом ведется постоянная подготовка школьников к участию в предметных олимпиадах. Кстати, сын Ларисы Рафизовны Саид уже победил в муниципальном этапе олимпиады по биологии и теперь готовится к участию в региональном этапе, — дополнила руководитель Янаульского РУНО. Хотелось бы верить, что данный конфликт может быть разрешен мирным путем, если все его участники постараются прислушаться к мнению друг друга. Пользы от скандала никому не будет. Очевидно также, что при общении сторон нужен умный медиатор, который сможет управлять обсуждением. Возможно, после публикации Mkset эту проблему удастся решить. В правительстве Башкирии обсудили проект концепции развития одаренных детей Прокомментировать янаульскую историю мы предложили людям, находящимся «в теме». Я бы не стал называть подготовку «олимпиадников» работой с одаренными детьми. Как правило, участники предметных олимпиад — это в основном дети с хорошей памятью и прилежные ученики. Талант — это другой уровень, это умение нестандартно мыслить и находить оригинальные решения поставленных задач. В целом сегодняшний образовательный процесс, к сожалению, ориентирован на обучение детей среднего уровня, потому школы и называются средними и общеобразовательными. Развитие одаренных детей у нас возможно только путем дополнительного образования, включая индивидуальное (домашнее) обучение по специальным программам. Понятно, что тут многое зависит от родителей, с которыми Сальви и Саиду явно повезло. При этом многое также зависит и от администрации школы. Выполнять план и соответствовать стандартам в перерывах между совещаниями и отчетами, конечно, спокойнее и комфортнее, отметил основатель уфимского частного образовательного учреждения «Детская академия», известный в Башкирии педагог Константин Миняев. Кстати, он удивился смелости своих коллег из Когалыма. В Уфе работает летняя школа для одаренных детей фонда Спивакова — Работа образовательных учреждений регламентируется государственными стандартами, в рамки которых работа с одаренными детьми не вписывается. И тот факт, что мальчик, обучаясь в Когалыме, был аттестован за 2-3 класса, в принципе, является нарушением стандартов и может служить основанием для наказания школы. Ведь ученик должен при переводе в старший класс сдавать нормативы не только по математике и прочим предметам, но и по физкультуре, труду и тому подобным дисциплинам, выполнить которые ему может быть трудно по возрасту. Хорошо, если в Когалыме чиновники не придерутся к этому, — уточнил Константин Германович. «В педагогике, как и в любом деле, истина кроется в мелочах» — То, чего требует от школы Лариса Рафикова, — это вовсе не «роскошь» для одаренных детей. Это то, благодаря чему одаренные дети появляются, проявляются и развиваются. Если директора школ не знают, как это сделать, то можно же не ждать «волшебный пендель» от минобра или от главы республики, а съездить в соседние области, в Москву, Питер, посмотреть, как это делается там. У нас на внеурочке, как правило, занимаются тем, что не нужно никому. И поэтому на такие занятия никому из детей не хочется ходить. Местные внеурочные занятия — это чаще всего профанация, их проводят среди недели либо ставят после уроков. Вариативная часть учебного плана у нас тоже используется однобоко — зачастую только для изучения региональных предметов, — высказала свое мнение общественница Галина Лучкина, член Совета родителей Комитета по защите прав школьников Башкирии. С ней вполне солидарна мама еще одного вундеркинда — финалиста телешоу «Голос. Дети-3» Марселя Сабирова. Марсель Сабиров с мамой Эльмирой. Photo: из семейного архива Сабировых. — В большинстве школ у учителей нет опыта, а чаще всего времени работать с одарёнными детьми. С одной стороны, их нельзя в этом винить — детей много, материал объяснить надо всем. Вдобавок у них много бумажной работы. С другой стороны, за одаренных детей тоже обидно. Очень часто учителя равняют всех под одну гребенку. Хотя одаренный ребёнок-спортсмен и творчески одарённый ребёнок — это совершенно разные дети. Но кто в этом будет разбираться? — говорит Эльмира Сабирова. Она вспоминает, какие сложности возникли у Марселя в отношениях с одним из педагогов вскоре после участия в шоу «Голос. Дети». Тогда он окончил начальную школу и перешел в пятый класс. Марсель стал тогда сильно нервничать, даже не хотел ходить в школу, успеваемость по этому предмету начала падать. Были и другие неприятные моменты. Я до последнего не вмешивалась, пока не начались публичные претензии типа «ты вот ездил в Москву, а сейчас галстук не надел» (или бабочки нет, или надел кроссовки вместо классических туфель и т.д.). Пошла в школу. Однако понимания с педагогом не нашла от слова совсем. Очень жаль, что встречаются учителя, которые вовсе не ориентируют школьников на успех, а наоборот, закомплексовывают их, обесценивают способности, загоняют в рамки, пояснила мама Марселя. К слову, семья Сабировых столкнулась недавно с еще одной проблемой, также имеющей отношение к нашей теме. Оказалось крайне сложно найти хорошего педагога по вокалу, владеющего современными методиками и ориентированного на работу с подростками, особенно в период мутации голоса. В итоге Марсель сейчас занимается онлайн с педагогом из Казахстана и очно с молодым преподавателем из Уфы. На мой взгляд, таких ситуаций не должно случаться. В городе-миллионнике нет педагогов по вокалу, владеющих современными методиками, знающих репертуар (не советские песни). Надо проводить мастер-классы для наших педагогов с их коллегами из Москвы, из-за рубежа, констатирует Эльмира Сабирова. Как показывает недавняя история, ни в городе-миллионнике Уфе, ни во всей Башкирии, в отличие от других регионов страны, до последнего времени не было даже нормальной структуры, которая вела бы системную работу с одаренными детьми. Вспоминается разве что знаменитая Белорецкая компьютерная школа, еще в 90-е годы прошлого века входившая в ТОП-10 сильнейших в своем роде на постсоветском пространстве, и еще пара-тройка частных школ. Государственные «элитные» школы и гимназии таковыми никогда не были — это факт. Их руководители в беседах «не для печати» винят в этом опять же государственные образовательные стандарты, не позволяющие им отказывать в приеме на учебу детям по месту прописки даже при отсутствии способностей к учебе. В то же время, как показывает пример когалымской школы № 6, вряд ли причина кроется только в бюрократических барьерах. На сайте «Одаренные дети Республики Башкортостан» информация в последний раз обновлялась весной 2019 года, в то время как в том же ХМАО, откуда приехали Сальви и Саид, региональная база данных одаренных обновляется два раза в год. В прошлом году в нее добавились 75 ханты-мансийских детей. Photo: скриншот http://od.bspu.ru/ — В развитии человека ключевую роль играют два фактора — генетика и создание нужных условий. Если два этих момента совпали, ребенок сможет проявить неординарные способности. Так что, помимо родителей, содействие в развитии гениев могут и должны оказывать педагоги. Неоспоримо значение администрации школы, которая обязана заботиться о создании условий для детей не «для отчета», а по-настоящему. К примеру, у нас в Башкирии выдающимся педагогом и организатором был профессор Ахмет Закиевич Рахимов, разработавший методику, по которой дети сами выстраивали для себя образовательный процесс и оценивали свои результаты. К сожалению, его наследие сегодня мало кого интересует, — высказал свою точку зрения глава комитета по образованию, культуре, молодежной политике и спорту Госсобрания РБ и в недавнем прошлом ректор Башгоспедуниверситета Раиль Асадуллин. Он тоже подчеркнул, что классно-урочная система образования, в принципе, не способна развить гения. Известно, что оптимальное число детей в классе — 16-18 человек. Меня иногда спрашивают, а почему из малокомплектныъх сельских школ не выходят гении? Но ведь тут многое зависит от учителя, который возьмет ребенка за руку и поведет к знаниям, постарается стимулировать его творческий потенциал. В педагогике, как и в любом деле, истина кроется в мелочах. Успех требует филигранной росписи, а не крупных мазков. Хорошо, что в последние годы в республике наметились сдвиги, — например, появился центр развития талантов «Аврора» (аналог федерального центра «Сириус»), добавил Раиль Мирваевич. Цель центра развития талантов «Аврора», который появился в Башкирии в 2019 году, — стать стартовой площадкой для реализации ярких проектов и помочь найти себя будущим ломоносовым, менделеевым и кулибиным. Сотрудники центра стараются не пропустить новости о юных гениях, связываются с ними, приглашают к себе. Центр развития талантов "Аврора" в Уфе открылся сравнительно недавно. Photo: https://vk.com/avrora_rb — Сейчас мы выстраиваем новую систему взаимодействия: школа — вуз — центр «Аврора». Один из приоритетов — дать ребятам представление о потенциале региональных университетов. Для этого привлекаем студентов вузов, которые занимаются с ребятами. Для юных талантов главное — получить возможность воплотить свои идеи в жизнь. И если такие возможности будут, велика вероятность, что выпускники школ не уедут поступать в другие города или за границу, — рассказал заместитель директора по научно-инновационной работе центра развития талантов «Аврора» Александр Пономарёв, который, кстати, является также министром образования и науки в молодежном правительстве Башкирии. И это обстоятельство внушает оптимизм. Если молодежное правительство в обозримом будущем придет на смену нынешним чиновникам, есть шанс, что оно станет работать иначе. В том числе и с одаренными детьми. Тем временем По данным министерства образования и науки РБ, в 2019 году из 109 выпускников школ Башкирии, сдавших ЕГЭ на сто баллов, в регионе остались лишь 17 %. В 2020 году 45 % ребят заявили о желании поступать в уфимские университеты. Прогноз на 2021 год пока также вполне благоприятный. Можно сказать, что главной причиной того, что выпускники остались учиться на малой Родине, стала пандемия коронавируса, из-за которой многие семьи опасаются отправлять детей слишком далеко на учебу. Но власти Башкирии приводят и другие аргументы: во-первых, в этом году в региональных вузах более чем на тысячу увеличили количество бюджетных мест, а во-вторых, местные университеты стали активнее работать со школами и создавать предуниверсарии.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter