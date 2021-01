Как показывают результаты опроса, проведенного на портале по поиску работы SuperJob, 12% респондентов одобрили идею введения ковид-паспортов, 59% – проголосовали против данной государственной инициативы.

Как сообщает RT, 29% прошедших опрос граждан не смогли определиться с ответом.

