Министерство образования Башкирии рассказало о работе школ в морозы

По данным ведомства, общеобразовательные учреждения работают при любой температуре. Школы обязаны организовывать занятия для любого количества детей и обеспечить оптимальный температурный режим в помещениях. При этом родители или законные представители вправе сами решать идти ребенку в школу в период сильных морозов или нет.
Температура воздуха в помещениях школы должна быть не ниже 18 градусов.
То есть решение об отмене очного посещения занятий может быть принято в случае, если в помещении школы в результате низкой температуры наружного воздуха установилась температура ниже нормы, определенной санитарно-эпидемиологическими правилами, пояснили в Минобре.
В случае отмены очных занятий обучение переводится в дистанционный формат.