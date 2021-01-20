Министерство образования Башкирии рассказало о работе школ в морозы

Министерство образования Башкирии рассказало о работе школ в морозы

Вчера, 17:14ОбществоАнна КононоваPhoto: pixabay
В связи с понижением температуры воздуха министерство образования и науки Башкирии разъяснило работу школ республики.

По данным ведомства, общеобразовательные учреждения работают при любой температуре. Школы обязаны организовывать занятия для любого количества детей и обеспечить оптимальный температурный режим в помещениях. При этом родители или законные представители вправе сами решать идти ребенку в школу в период сильных морозов или нет.

Температура воздуха в помещениях школы должна быть не ниже 18 градусов.

То есть решение об отмене очного посещения занятий может быть принято в случае, если в помещении школы в результате низкой температуры наружного воздуха установилась температура ниже нормы, определенной санитарно-эпидемиологическими правилами, пояснили в Минобре.

В случае отмены очных занятий обучение переводится в дистанционный формат.

Related news:
школазимаБашкирия
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Размещение рекламы: 8(347) 216-00-28, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы