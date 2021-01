Министерство образования Башкирии рассказало о работе школ в морозы

В связи с понижением температуры воздуха министерство образования и науки Башкирии разъяснило работу школ республики.

По данным ведомства, общеобразовательные учреждения работают при любой температуре. Школы обязаны организовывать занятия для любого количества детей и обеспечить оптимальный температурный режим в помещениях. При этом родители или законные представители вправе сами решать идти ребенку в школу в период сильных морозов или нет. Температура воздуха в помещениях школы должна быть не ниже 18 градусов. То есть решение об отмене очного посещения занятий может быть принято в случае, если в помещении школы в результате низкой температуры наружного воздуха установилась температура ниже нормы, определенной санитарно-эпидемиологическими правилами, пояснили в Минобре. В случае отмены очных занятий обучение переводится в дистанционный формат.

