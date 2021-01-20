Министерство образования Башкирии рассказало о работе школ в морозы

По данным ведомства, общеобразовательные учреждения работают при любой температуре. Школы обязаны организовывать занятия для любого количества детей и обеспечить оптимальный температурный режим в помещениях. При этом родители или законные представители вправе сами решать идти ребенку в школу в период сильных морозов или нет.