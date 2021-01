С 18 до 24 января в Кабардино-Балкарии возможен сход лавин в горах на высоте более 2 километров.

Как сообщает infox.ru, на территории Приэльбрусья запрещены катания на горных лыжах. Также в данный период не будут функционировать канатные дороги. Спасатели рекомендуют местным жителям и гостям региона воздержаться от катания на лыжах и прогулок вне разрешенных троп.

