Лилия Гумерова поддержала идею введения курсов «Тренды цифровой молодежной среды»

Лилия Гумерова поддержала идею введения курсов «Тренды цифровой молодежной среды»

Вчера, 19:44ОбществоPhoto: kremlin.ru
Председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова озвучила свое мнение касательно предложения Института прогрессивного образования о проведении в среде государственных служащих сферы образования ежегодных просветительских курсов «Тренды цифровой молодежной среды».

Как сообщает RT, Гумерова положительно относится к непрерывному процессу обучения госслужащих, считает, что работники сферы образования должны постоянно повышать свою квалификацию, быть в курсе основных новых тенденций. Если чиновники работают с детской, молодежной аудиторией, они должны быть достаточно осведомлены о влиянии на подрастающее поколение новых трендов, в том числе и касающихся социальных сетей.

По ее словам, высшие учебные заведения и институты повышения квалификации должны предлагать самые актуальные знания, вводя в учебную программу современные курсы, новые предметы и направления, действенные обучающие подходы и методики. Но все же сенатор считает, что «мы не должны упереться в рамки того, что раз в год по такому-то направлению все госслужащие как один проходят такой-то курс».

Она подчеркнула важность индивидуального подхода и заявила, что пока вводить какие-либо обязательные для всех работников образования курсы рано.

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