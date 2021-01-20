Эксперт выступил против утилизации «Адмирала Кузнецова»

Он подчеркнул, что «Кузнецов» - тяжелый авианесущий крейсер, несущий ударные крылатые ракеты «Гранит» и мощный комплекс ПВО. Кроме этого, данное судно побывало рядом с берегами Сирии не на прогулке, а в военных условиях, где потери неизбежны, пишет Infox.