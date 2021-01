Эксперт выступил против утилизации «Адмирала Кузнецова»

Зарубежное издание The Drive посоветовало России отказаться от авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» и начать выпуск новых универсальных десантных морских суден.

Военный эксперт Василий Дандыкин прокомментировал это предложение. Он полагает, что крейсер является флагманом ВМФ РФ. Он подчеркнул, что «Кузнецов» - тяжелый авианесущий крейсер, несущий ударные крылатые ракеты «Гранит» и мощный комплекс ПВО. Кроме этого, данное судно побывало рядом с берегами Сирии не на прогулке, а в военных условиях, где потери неизбежны, пишет Infox. Как полагает эксперт, этот корабль еще способен послужить российскому флоту. «Кузнецов» заслуженно получил свой орден и будет флагманом ВМФ, убежден Дандыкин. «Если будет существовать он, будет и палубная авиация», —не сомневается эксперт.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter