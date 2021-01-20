Эксперт выступил против утилизации «Адмирала Кузнецова»

Эксперт выступил против утилизации «Адмирала Кузнецова»

Вчера, 15:02ОбществоPhoto: kremlin.ru
Зарубежное издание The Drive посоветовало России отказаться от авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» и начать выпуск новых универсальных десантных морских суден.

Военный эксперт Василий Дандыкин прокомментировал это предложение. Он полагает, что крейсер является флагманом ВМФ РФ.

Он подчеркнул, что «Кузнецов» - тяжелый авианесущий крейсер, несущий ударные крылатые ракеты «Гранит» и мощный комплекс ПВО. Кроме этого, данное судно побывало рядом с берегами Сирии не на прогулке, а в военных условиях, где потери неизбежны, пишет Infox.

Как полагает эксперт, этот корабль еще способен послужить российскому флоту. «Кузнецов» заслуженно получил свой орден и будет флагманом ВМФ, убежден Дандыкин.

«Если будет существовать он, будет и палубная авиация», —не сомневается эксперт.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Размещение рекламы: 8(347) 216-00-28, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы