Четверть тарифа отопления в Башкирии уходит на зарплаты персонала и капремонт

Остальные 63% тарифа на отопление связано с топливом (газом или электрической энергией). Около 9% от тарифа связаны с налогами и арендной платой, 4% составляют инвестпрограмму регулируемой организации. На вопрос о том, возможно ли в Уфе снизить тариф по отоплению, Бурдюк сказала, что теоретически можно, а фактически нельзя, так как на деле тепловые сети останутся без обслуживания, что снизит качество услуги и спровоцирует нештатные ситуации.