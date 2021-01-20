Четверть тарифа отопления в Башкирии уходит на зарплаты персонала и капремонт

Четверть тарифа отопления в Башкирии уходит на зарплаты персонала и капремонт

Вчера, 15:52ОбществоВалерия ПанаеваPhoto: 1mediainvest.ru
Об этом в ходе брифинга 18 января сообщила председатель Госкомитета РБ по тарифам Светлана Бурдюк.

По словам Бурдюк, сюда же входят и некоторые операционные затраты - например, капитальный и текущий ремонт основных производственных фондов.

Остальные 63% тарифа на отопление связано с топливом (газом или электрической энергией). Около 9% от тарифа связаны с налогами и арендной платой, 4% составляют инвестпрограмму регулируемой организации. На вопрос о том, возможно ли в Уфе снизить тариф по отоплению, Бурдюк сказала, что теоретически можно, а фактически нельзя, так как на деле тепловые сети останутся без обслуживания, что снизит качество услуги и спровоцирует нештатные ситуации.

Напомним, в Башкирии действуют более 100 теплоснабжающих организаций, из них девять - только в Уфе. Тарифы устанавливаются для каждой регулируемой организации свои. По дороговизне тарифов Башкирия занимает пятое место в ПФО. В Уфе действует тариф от 1167 до 2977 рублей за 1 Гкал. В Уфе тариф у БашРТС и МУП «УИС» составляет 2198 рублей за 1 Гкал.

Ранее жители республики собрались под окнами Белого дома, чтобы выразить недовольства по поводу больших счетов за отопление в декабре 2020 года. Через некоторое время озлобленные горожане начали штурмовать здание. Уфимцы требовали выйти главу Башкирии Радия Хабирова и объяснить ситуацию. Вместо него к народу вышел министр ЖКХ Борис Беляев и замглавы администрации Хабирова Урал Кильсенбаев, которые пытались утихомирить толпу и предложили провести мирное обсуждение проблемы. Позже активист движения «Стоп БашРТС» Альберт Рахматуллин был задержан и отправлен на 10 суток в изолятор. Те временем прокуратура Башкирии организовала проверку правильности начислений за отопление собственникам помещений, а также исправности общедомовых приборов учета тепловой энергии и элеваторных узлов системы отопления.

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