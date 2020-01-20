Вот так зима: в Башкирии сегодня пообещали гололед и дожди
Сегодня, 10:19ОбществоАлия ФатхиеваФото: Медиахолдинг1Mi
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Синоптики рассказали, какую погоду ожидать 20 января.
По данным Башгидромета, сегодня в республике будет осадки. Согласно прогнозу речь идет о снеге и дожде.
Среди неблагоприятных погодных условий также пообещали гололедицу. Что касается ветра, то в этот понедельник он будет умеренным, юго-западного направления.
Синоптики также пообещали, что в утренние часы республику окутали туманы видимостью 500- 1000 метров.
Температура воздуха ночью -1,-6°, днем +1,-4°.
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