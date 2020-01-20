Вот так зима: в Башкирии сегодня пообещали гололед и дожди

По данным Башгидромета, сегодня в республике будет осадки. Согласно прогнозу речь идет о снеге и дожде.

Среди неблагоприятных погодных условий также пообещали гололедицу. Что касается ветра, то в этот понедельник он будет умеренным, юго-западного направления.

Синоптики также пообещали, что в утренние часы республику окутали туманы видимостью 500- 1000 метров.