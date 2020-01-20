Власти Башкирии рассказали, насколько вырастет оплата ЖКХ

Глава комитета по тарифам Светлана Бурдюк сообщила, что рост тарифов по региону не должен превышать 3,6%.

По ее словам, в 2020 году планируется рост тарифа на водоснабжение в среднем на 2,98%, на водоотведение - 2,18%, на тепло 3,16%, на газ - 3% и на электроэнергию - 5,5%. Показатель роста тарифам в регионе, по информации Бурдюк, занимает предпоследнее место в ПФО.