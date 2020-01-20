Власти Башкирии рассказали, насколько вырастет оплата ЖКХ
Вчера, 18:48ОбществоАлия ФатхиеваФото: Артур Салимов/ Медиахолдинг1Mi
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Подробности сообщили на оперативном совещании в правительстве региона.
Глава комитета по тарифам Светлана Бурдюк сообщила, что рост тарифов по региону не должен превышать 3,6%.
По ее словам, в 2020 году планируется рост тарифа на водоснабжение в среднем на 2,98%, на водоотведение - 2,18%, на тепло 3,16%, на газ - 3% и на электроэнергию - 5,5%. Показатель роста тарифам в регионе, по информации Бурдюк, занимает предпоследнее место в ПФО.
Напомним также, что с 1 января 2020 года в регионе минимальный размер взноса на капремонт для многоквартирных домов до 6 этажей включительно вырастет до 6,9 рублей за квадратный метр, а для домов выше 6 этажей стоимость станет 7,5 рублей за квадратный метр.
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