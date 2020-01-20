Власти Башкирии подсчитали сколько уволили и сколько еще уволят врачей

Министр здравоохранения Максим Забелин сообщил, что в 2019 году из медицинских учреждений были уволены порядка 1816 человек.

Глава ведомства в очередной раз сделал акцент на том, что в настоящий момент в регионе активно привлекают медицинский персонал в больницы, поэтому в своем докладе отметил, что несмотря не увольнения, в учреждения приняли 2169 человек, поэтому республика осталась «в плюсе» по врачам и медперсоналу на 353 человека.

По планам министерства, в 2020 году на работу собираются принять 2300 человек и поработать над сокращением числа увольнений таким образом, чтобы прирост составлял не менее 500 работников.